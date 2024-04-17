https://ria.ru/20240417/sneg-1940682370.html

Москвичей предупредили о мокром снеге в субботу

Москвичей предупредили о мокром снеге в субботу - РИА Новости, 17.04.2024

Москвичей предупредили о мокром снеге в субботу

Холодный не по сезону полярный воздух проникнет в московский регион в ночь на субботу, помимо дождя кое-где возможен и мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T23:21

2024-04-17T23:21

2024-04-17T23:28

общество

россия

великий новгород

санкт-петербург

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Холодный не по сезону полярный воздух проникнет в московский регион в ночь на субботу, помимо дождя кое-где возможен и мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В субботу в тыл циклона проникнет не по сезону холодный полярный воздух, температура воздуха ощутимо понизится до пограничных показателей ноль - плюс 5, из-за чего небольшие осадки местами могут переходить в смешанное состояние, то есть к дождю кое-где может примешиваться слабый мокрый снег", - рассказал Тишковец.По его словам, если в столичном регионе он скорее всего будет таять, то на северо-западе России, где ударят морозы и образуется гололедица толщиной до 5-10 миллиметров, начнет формироваться временный снежный покров. Например, Великий Новгород присыплет снежной порошей до 1-3 сантиметров, в Санкт-Петербурге снежный покров составит 5-7 сантиметров, а в Петрозаводске вырастут сугробы до 13-15 сантиметров."В воскресенье, благодаря влиянию антициклона, постепенно распогодится и потеплеет. В понедельник североатлантический циклон принесет с собой очередную порцию дождей и умеренное тепло в рамках нормы климата", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html

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Наталья Макарова

общество, россия, великий новгород, санкт-петербург, евгений тишковец, центр "фобос"