https://ria.ru/20240417/smi-1940667018.html

Израиль планировал ответить на атаку Ирана в понедельник, узнали СМИ

Израиль планировал ответить на атаку Ирана в понедельник, узнали СМИ - РИА Новости, 17.04.2024

Израиль планировал ответить на атаку Ирана в понедельник, узнали СМИ

Израиль изучал возможность нанесения ответного удара против Ирана вечером в понедельник, но решил отложить атаку, сообщает портал Axios со ссылкой на источники... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:55

2024-04-17T20:55

2024-04-17T21:13

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иран

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Израиль изучал возможность нанесения ответного удара против Ирана вечером в понедельник, но решил отложить атаку, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве и администрации США. В понедельник, 15 апреля израильский военный кабинет обсуждал, отдавать ли приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на нанесение удара по Ирану. По словам израильских источников, позже вечером было принято решение не наносить удары "по оперативным причинам".После заседания кабмина израильская сторона сообщила о своем решении администрации президента Джо Байдена, пишет портал.Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240417/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240417/pomosch-1940663782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем