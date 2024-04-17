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Израиль планировал ответить на атаку Ирана в понедельник, узнали СМИ - РИА Новости, 17.04.2024
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20:55 17.04.2024 (обновлено: 21:13 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/smi-1940667018.html
Израиль планировал ответить на атаку Ирана в понедельник, узнали СМИ
Израиль планировал ответить на атаку Ирана в понедельник, узнали СМИ - РИА Новости, 17.04.2024
Израиль планировал ответить на атаку Ирана в понедельник, узнали СМИ
Израиль изучал возможность нанесения ответного удара против Ирана вечером в понедельник, но решил отложить атаку, сообщает портал Axios со ссылкой на источники... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:55
2024-04-17T21:13
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Израиль изучал возможность нанесения ответного удара против Ирана вечером в понедельник, но решил отложить атаку, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве и администрации США. В понедельник, 15 апреля израильский военный кабинет обсуждал, отдавать ли приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на нанесение удара по Ирану. По словам израильских источников, позже вечером было принято решение не наносить удары "по оперативным причинам".После заседания кабмина израильская сторона сообщила о своем решении администрации президента Джо Байдена, пишет портал.Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240417/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240417/pomosch-1940663782.html
иран
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль планировал ответить на атаку Ирана в понедельник, узнали СМИ

Axios: Израиль планировал нанесение ответного удара против Ирана 17 апреля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные ведут обстрел
Израильские военные ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные ведут обстрел. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Израиль изучал возможность нанесения ответного удара против Ирана вечером в понедельник, но решил отложить атаку, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве и администрации США.
В понедельник, 15 апреля израильский военный кабинет обсуждал, отдавать ли приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на нанесение удара по Ирану. По словам израильских источников, позже вечером было принято решение не наносить удары "по оперативным причинам".
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После заседания кабмина израильская сторона сообщила о своем решении администрации президента Джо Байдена, пишет портал.
Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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