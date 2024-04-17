https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504550.html

Шойгу поручил упростить прием на вооружение перспективных средств

Шойгу поручил упростить прием на вооружение перспективных средств - РИА Новости, 17.04.2024

Шойгу поручил упростить прием на вооружение перспективных средств

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение ВС РФ, если они прошли... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:13

2024-04-17T08:13

2024-04-17T08:50

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение ВС РФ, если они прошли положительные испытания в зоне специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Ему представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления МО РФ максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240126/oruzhie-1923700140.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу