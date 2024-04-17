https://ria.ru/20240417/shoygu-1940504550.html
Шойгу поручил упростить прием на вооружение перспективных средств
Шойгу поручил упростить прием на вооружение перспективных средств - РИА Новости, 17.04.2024
Шойгу поручил упростить прием на вооружение перспективных средств
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение ВС РФ, если они прошли... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:13
2024-04-17T08:13
2024-04-17T08:50
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение ВС РФ, если они прошли положительные испытания в зоне специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Ему представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления МО РФ максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240126/oruzhie-1923700140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу поручил упростить прием на вооружение перспективных средств
Шойгу поручил упростить прием на вооружение опробованных в СВО средств
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение ВС РФ, если они прошли положительные испытания в зоне специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Ему представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества.
"Сергей Шойгу поручил заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления МО РФ максимально упростить процедуру приёма перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и получили положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство", - сказали в министерстве.