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Шольц призвал Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана - РИА Новости, 17.04.2024
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20:51 17.04.2024 (обновлено: 20:53 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/sholts-1940666785.html
Шольц призвал Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана
Шольц призвал Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана - РИА Новости, 17.04.2024
Шольц призвал Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана
Необходимо, чтобы Израиль не отвечал массивным ракетным обстрелом на атаку со стороны Ирана, на Западе это все понимают, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:51
2024-04-17T20:53
в мире
израиль
иран
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Необходимо, чтобы Израиль не отвечал массивным ракетным обстрелом на атаку со стороны Ирана, на Западе это все понимают, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС. "Для нас важно, чтобы этот момент был использован для дальнейшей деэскалации и чтобы Израиль также использовал этот успех для определенного укрепления своих позиций во всем регионе и не отвечал массированной атакой. Я думаю, что это везде хорошо понимают", - подчеркнул он. Шольц отметил, что данная тема будет обсуждаться в рамках саммита в Брюсселе наравне с ситуацией в секторе Газа. Шольц подчеркнул в ходе транслируемой изданием Welt пресс-конференции на полях саммита, что атака Ирана является небывалой по своей массовости и отметил, что Израиль "в том числе с помощью друзей и союзников" смог её отразить. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
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в мире, израиль, иран, германия, олаф шольц, бени ганц, евросоюз, welt, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Германия, Олаф Шольц, Бени Ганц, Евросоюз, Welt, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Шольц призвал Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана

Шольц: важно, чтобы Израиль не отвечал зеркально на удар со стороны Ирана

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Необходимо, чтобы Израиль не отвечал массивным ракетным обстрелом на атаку со стороны Ирана, на Западе это все понимают, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС.
«
"Для нас важно, чтобы этот момент был использован для дальнейшей деэскалации и чтобы Израиль также использовал этот успех для определенного укрепления своих позиций во всем регионе и не отвечал массированной атакой. Я думаю, что это везде хорошо понимают", - подчеркнул он. Шольц отметил, что данная тема будет обсуждаться в рамках саммита в Брюсселе наравне с ситуацией в секторе Газа.
Изображение сгенерировано ИИ
Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг
16 апреля, 08:00
Шольц подчеркнул в ходе транслируемой изданием Welt пресс-конференции на полях саммита, что атака Ирана является небывалой по своей массовости и отметил, что Израиль "в том числе с помощью друзей и союзников" смог её отразить.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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В миреИзраильИранГерманияОлаф ШольцБени ГанцЕвросоюзWeltКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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