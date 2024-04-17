Шольц призвал Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана
Шольц: важно, чтобы Израиль не отвечал зеркально на удар со стороны Ирана
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Необходимо, чтобы Израиль не отвечал массивным ракетным обстрелом на атаку со стороны Ирана, на Западе это все понимают, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС.
«
"Для нас важно, чтобы этот момент был использован для дальнейшей деэскалации и чтобы Израиль также использовал этот успех для определенного укрепления своих позиций во всем регионе и не отвечал массированной атакой. Я думаю, что это везде хорошо понимают", - подчеркнул он. Шольц отметил, что данная тема будет обсуждаться в рамках саммита в Брюсселе наравне с ситуацией в секторе Газа.
Иранский удар по Израилю загнал Нетаньяху в цугцванг
16 апреля, 08:00
Шольц подчеркнул в ходе транслируемой изданием Welt пресс-конференции на полях саммита, что атака Ирана является небывалой по своей массовости и отметил, что Израиль "в том числе с помощью друзей и союзников" смог её отразить.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
СМИ: Израиль уже определился, как отреагирует на атаку Ирана
16 апреля, 23:56