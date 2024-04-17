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"Путин будет смеяться": план Шольца по России удивил пользователей Сети - РИА Новости, 17.04.2024
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13:06 17.04.2024 (обновлено: 20:10 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/sholts-1940560581.html
"Путин будет смеяться": план Шольца по России удивил пользователей Сети
"Путин будет смеяться": план Шольца по России удивил пользователей Сети - РИА Новости, 17.04.2024
"Путин будет смеяться": план Шольца по России удивил пользователей Сети
Пользователи социальной сети Х с иронией отнеслись к просьбе канцлера Германии Олафа Шольца к председателю КНР Си Цзиньпину повлиять на Москву с целью... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:06
2024-04-17T20:10
в мире
китай
россия
германия
си цзиньпин
олаф шольц
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х с иронией отнеслись к просьбе канцлера Германии Олафа Шольца к председателю КНР Си Цзиньпину повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине."Почему вы напрямую не говорите с Путиным? Ваше слово не имеет никакого веса в России? Почему это так?" — обратилась к Шольцу Anne Moebus — Frau-Mutter-Oma-Tochter Schwester."Путин и Си Цзиньпин определенно будут смеяться над этим по телефону", —предположил Oh je, BRD — Politik-Satire."Первый вопрос: как все прошло? Второй вопрос: как долго он смеялся?" — сыронизировал Shem."И этот человек с такими мечтами — канцлер. Представьте себе!" — возмутился C von der See."А где ваше слово еще имеет хоть какой-то вес?" — резюмировал anordnung.Олаф Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания этого визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.
https://ria.ru/20240417/vagenknekht-1940520951.html
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в мире, китай, россия, германия, си цзиньпин, олаф шольц
В мире, Китай, Россия, Германия, Си Цзиньпин, Олаф Шольц

"Путин будет смеяться": план Шольца по России удивил пользователей Сети

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х с иронией отнеслись к просьбе канцлера Германии Олафа Шольца к председателю КНР Си Цзиньпину повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине.
"Почему вы напрямую не говорите с Путиным? Ваше слово не имеет никакого веса в России? Почему это так?" — обратилась к Шольцу Anne Moebus — Frau-Mutter-Oma-Tochter Schwester.
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"Путин и Си Цзиньпин определенно будут смеяться над этим по телефону", —предположил Oh je, BRD — Politik-Satire.
"Первый вопрос: как все прошло? Второй вопрос: как долго он смеялся?" — сыронизировал Shem.
"И этот человек с такими мечтами — канцлер. Представьте себе!" — возмутился C von der See.
"А где ваше слово еще имеет хоть какой-то вес?" — резюмировал anordnung.
Олаф Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания этого визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.
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В миреКитайРоссияГерманияСи ЦзиньпинОлаф Шольц
 
 
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