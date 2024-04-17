https://ria.ru/20240417/sholts-1940560581.html

"Путин будет смеяться": план Шольца по России удивил пользователей Сети

"Путин будет смеяться": план Шольца по России удивил пользователей Сети - РИА Новости, 17.04.2024

"Путин будет смеяться": план Шольца по России удивил пользователей Сети

Пользователи социальной сети Х с иронией отнеслись к просьбе канцлера Германии Олафа Шольца к председателю КНР Си Цзиньпину повлиять на Москву с целью... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:06

2024-04-17T13:06

2024-04-17T20:10

в мире

китай

россия

германия

си цзиньпин

олаф шольц

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х с иронией отнеслись к просьбе канцлера Германии Олафа Шольца к председателю КНР Си Цзиньпину повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине."Почему вы напрямую не говорите с Путиным? Ваше слово не имеет никакого веса в России? Почему это так?" — обратилась к Шольцу Anne Moebus — Frau-Mutter-Oma-Tochter Schwester."Путин и Си Цзиньпин определенно будут смеяться над этим по телефону", —предположил Oh je, BRD — Politik-Satire."Первый вопрос: как все прошло? Второй вопрос: как долго он смеялся?" — сыронизировал Shem."И этот человек с такими мечтами — канцлер. Представьте себе!" — возмутился C von der See."А где ваше слово еще имеет хоть какой-то вес?" — резюмировал anordnung.Олаф Шольц прибыл в Китай с официальным визитом в воскресенье. Как сообщили в правительстве ФРГ, помимо экономических отношений, в центре внимания этого визита будут находиться геополитические вызовы и стратегии устойчивого развития. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.

https://ria.ru/20240417/vagenknekht-1940520951.html

https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html

китай

россия

германия

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в мире, китай, россия, германия, си цзиньпин, олаф шольц