В Сербии почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО
В Сербии почтили память Милицы Ракич и детей, погибших при бомбардировках НАТО
© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Власти Сербии почтили память трехлетней Милицы Ракич и других детей, погибших при бомбардировках НАТО Союзной республики Югославия (СРЮ), сообщило сербское министерство труда, соцзащиты и делам ветеранов.
В историческом центре Белграда, в парке Ташмайдан стоит памятник погибшей 17 апреля 1999 от кассетного снаряда НАТО трехлетней Милицы Ракич с фигурой девочки и черной бабочкой, который считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки.
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Во вторник министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола Селакович, госсекретарь министерства обороны Неманья Старович и другие официальные лица и граждане возложили венки и цветы на кладбище в пригороде Батайница под Белградом на могилу Милицы Ракич, которая там жила, погибла в собственном доме и похоронена.
"Ребенок, которому бы сейчас было 28 лет, если бы была жива. Она – одна из как минимум 79 детей, о которых знаем, что они погибли в ходе агрессии НАТО. Эти дети не были военными целями, никакими законными целями, они были только детьми", - цитирует Селаковича министерство соцзащиты.
"Наше собрание каждый год в этот день и наше упорное напоминание и называние преступления преступлением и убийства невинных людей убийством - это наше желание противостоять забытью как нашему крупнейшему неприятелю. Чтобы сказать, что жертвы не забыты, что мы не забыли все зло, которое нам принесли те, кто хочет отнять Косово и Метохию и продолжают это делать", - указал сербский министр.
В этом году 24 марта мероприятия на 25-летие годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия началась с возложения цветов к памятнику погибшей Милицы Ракич с фигурой девочки и черной бабочкой в парке Ташмайдан.
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В возложении тогда участвовали министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, представители МО и МВД Сербии, глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители ветеранских и общественных организаций.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.