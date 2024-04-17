https://ria.ru/20240417/serbiya-1940622086.html

В Сербии почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО

В Сербии почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО - РИА Новости, 17.04.2024

В Сербии почтили память детей, погибших при бомбардировках НАТО

Власти Сербии почтили память трехлетней Милицы Ракич и других детей, погибших при бомбардировках НАТО Союзной республики Югославия (СРЮ), сообщило сербское... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:08

2024-04-17T17:08

2024-04-17T17:08

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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Власти Сербии почтили память трехлетней Милицы Ракич и других детей, погибших при бомбардировках НАТО Союзной республики Югославия (СРЮ), сообщило сербское министерство труда, соцзащиты и делам ветеранов. В историческом центре Белграда, в парке Ташмайдан стоит памятник погибшей 17 апреля 1999 от кассетного снаряда НАТО трехлетней Милицы Ракич с фигурой девочки и черной бабочкой, который считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки. Во вторник министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола Селакович, госсекретарь министерства обороны Неманья Старович и другие официальные лица и граждане возложили венки и цветы на кладбище в пригороде Батайница под Белградом на могилу Милицы Ракич, которая там жила, погибла в собственном доме и похоронена. "Ребенок, которому бы сейчас было 28 лет, если бы была жива. Она – одна из как минимум 79 детей, о которых знаем, что они погибли в ходе агрессии НАТО. Эти дети не были военными целями, никакими законными целями, они были только детьми", - цитирует Селаковича министерство соцзащиты. "Наше собрание каждый год в этот день и наше упорное напоминание и называние преступления преступлением и убийства невинных людей убийством - это наше желание противостоять забытью как нашему крупнейшему неприятелю. Чтобы сказать, что жертвы не забыты, что мы не забыли все зло, которое нам принесли те, кто хочет отнять Косово и Метохию и продолжают это делать", - указал сербский министр. В этом году 24 марта мероприятия на 25-летие годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия началась с возложения цветов к памятнику погибшей Милицы Ракич с фигурой девочки и черной бабочкой в парке Ташмайдан. В возложении тогда участвовали министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, представители МО и МВД Сербии, глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России Александр Боцан-Харченко, член Совфеда РФ Владимир Чижов, представители ветеранских и общественных организаций. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/miting-1935513525.html

https://ria.ru/20240414/vystavka-1940024983.html

https://ria.ru/20240324/serbiya-1935478882.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), косово, никола селакович, евгений примаков, александр боцан-харченко, нато, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), совет федерации рф