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Под Тюменью саперы произвели 540 подрывов для разрушения льда - РИА Новости, 17.04.2024
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14:10 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/sapery-1940577360.html
Под Тюменью саперы произвели 540 подрывов для разрушения льда
Под Тюменью саперы произвели 540 подрывов для разрушения льда - РИА Новости, 17.04.2024
Под Тюменью саперы произвели 540 подрывов для разрушения льда
Саперы Тюменского высшего военно-инженерного училища для устранения ледяных заторов в русле реки Ишим произвели 540 порывов, сообщил старший преподаватель вуза... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:10
2024-04-17T14:10
ишим
тюменская область
тобол (река)
александр моор
наводнения в россии — 2024
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Саперы Тюменского высшего военно-инженерного училища для устранения ледяных заторов в русле реки Ишим произвели 540 порывов, сообщил старший преподаватель вуза полковник Артем Столяров. "Оказываем помощь населению в предотвращении образования ледяных заторов на реке Ишим. На сегодня выполнено 540 подрывов и ото льда в русле реки освобождено более трех тысяч квадратных метров. Сейчас также осуществляем подрыв ледяного покрова в русле реки вверх по течению, от автодорожного моста дальше двигаемся. …Сегодня утром заторы намного уменьшились, лед стал проходить под опорами моста – будем надеяться, что задачу всю выполним", – сказал Столяров в комментарии информационному центру правительства региона. Взрывать лед на реке в районе города Ишима начали в понедельник, 15 апреля, такое решение было принято для того, чтобы максимально быстро пропустить лед мимо города, снизить нагрузку и давление на дамбы, сообщал ранее глава региона Александр Моор. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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ишим
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ишим, тюменская область, тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024, тюмень
Ишим, Тюменская область, Тобол (река), Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Тюмень
Под Тюменью саперы произвели 540 подрывов для разрушения льда

Под Тюменью саперы произвели 540 подрывов для разрушения льда на реке Ишим

© Администрация г. Ишима/TelegramРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© Администрация г. Ишима/Telegram
Река Ишим в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Саперы Тюменского высшего военно-инженерного училища для устранения ледяных заторов в русле реки Ишим произвели 540 порывов, сообщил старший преподаватель вуза полковник Артем Столяров.
«
"Оказываем помощь населению в предотвращении образования ледяных заторов на реке Ишим. На сегодня выполнено 540 подрывов и ото льда в русле реки освобождено более трех тысяч квадратных метров. Сейчас также осуществляем подрыв ледяного покрова в русле реки вверх по течению, от автодорожного моста дальше двигаемся. …Сегодня утром заторы намного уменьшились, лед стал проходить под опорами моста – будем надеяться, что задачу всю выполним", – сказал Столяров в комментарии информационному центру правительства региона.
Обстановка у села Викулово в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Шесть деревень под Тюменью из-за паводка подлежат эвакуации
16 апреля, 21:41
Взрывать лед на реке в районе города Ишима начали в понедельник, 15 апреля, такое решение было принято для того, чтобы максимально быстро пропустить лед мимо города, снизить нагрузку и давление на дамбы, сообщал ранее глава региона Александр Моор.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10
 
ИшимТюменская областьТобол (река)Александр МоорНаводнения в России — 2024Тюмень
 
 
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