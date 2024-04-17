https://ria.ru/20240417/sapery-1940577360.html

Под Тюменью саперы произвели 540 подрывов для разрушения льда

Под Тюменью саперы произвели 540 подрывов для разрушения льда - РИА Новости, 17.04.2024

Под Тюменью саперы произвели 540 подрывов для разрушения льда

Саперы Тюменского высшего военно-инженерного училища для устранения ледяных заторов в русле реки Ишим произвели 540 порывов, сообщил старший преподаватель вуза... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:10

2024-04-17T14:10

2024-04-17T14:10

ишим

тюменская область

тобол (река)

александр моор

наводнения в россии — 2024

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Саперы Тюменского высшего военно-инженерного училища для устранения ледяных заторов в русле реки Ишим произвели 540 порывов, сообщил старший преподаватель вуза полковник Артем Столяров. "Оказываем помощь населению в предотвращении образования ледяных заторов на реке Ишим. На сегодня выполнено 540 подрывов и ото льда в русле реки освобождено более трех тысяч квадратных метров. Сейчас также осуществляем подрыв ледяного покрова в русле реки вверх по течению, от автодорожного моста дальше двигаемся. …Сегодня утром заторы намного уменьшились, лед стал проходить под опорами моста – будем надеяться, что задачу всю выполним", – сказал Столяров в комментарии информационному центру правительства региона. Взрывать лед на реке в районе города Ишима начали в понедельник, 15 апреля, такое решение было принято для того, чтобы максимально быстро пропустить лед мимо города, снизить нагрузку и давление на дамбы, сообщал ранее глава региона Александр Моор. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940467354.html

ишим

тюменская область

тобол (река)

тюмень

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ишим, тюменская область, тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024, тюмень