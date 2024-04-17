https://ria.ru/20240417/roboty-1940503498.html

Шойгу поручил начать серийное производство медицинских роботов

Шойгу поручил начать серийное производство медицинских роботов - РИА Новости, 17.04.2024

Шойгу поручил начать серийное производство медицинских роботов

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки начать серийное производство перспективных медицинских роботов для Вооруженных сил, РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:04

2024-04-17T08:04

2024-04-17T08:30

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки начать серийное производство перспективных медицинских роботов для Вооруженных сил, а один из них в ближайшие дни отправить для апробации в группировку войск в зоне спецоперации, сообщило в среду Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Глава российского военного ведомства отметил, что представленный перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс крайне востребован для решения задач в зоне проведения специальной военной операции, и поставил задачу разработчикам направить усилия на скорейшую его доработку, оптимизацию и постановку в серийное производство", - отметили в министерстве. Глава военного ведомства подчеркнул, что "такие машины должны поступить в войска как можно скорее и должны быть как можно дешевле". "Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно", - сказал он.

https://ria.ru/20240407/lekornyu-1938330752.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу