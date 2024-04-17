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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
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20:12 17.04.2024 (обновлено: 20:19 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/reka-1940658579.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) среды, поднялся с утра на 78 сантиметров и достиг 943 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:12
2024-04-17T20:19
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) среды, поднялся с утра на 78 сантиметров и достиг 943 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 22.00 (20.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 943 сантиметра.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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тобол (река)
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Курганская область
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров

Власти сообщили, что уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 943 сантиметров

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПодтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане
Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Подтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) среды, поднялся с утра на 78 сантиметров и достиг 943 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 22.00 (20.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 943 сантиметра.
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КурганТобол (река)Наводнения в России — 2024ПроисшествияКурганская область
 
 
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