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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) среды, поднялся с утра на 78 сантиметров и достиг 943 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:12
2024-04-17T20:12
2024-04-17T20:19
курган
тобол (река)
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) среды, поднялся с утра на 78 сантиметров и достиг 943 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 22.00 (20.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 943 сантиметра.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Курганская область
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров
Власти сообщили, что уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 943 сантиметров