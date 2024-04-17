https://ria.ru/20240417/reka-1940658579.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся еще на 78 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) среды, поднялся с утра на 78 сантиметров и достиг 943 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:12

2024-04-17T20:12

2024-04-17T20:19

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) среды, поднялся с утра на 78 сантиметров и достиг 943 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 22.00 (20.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 943 сантиметра.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

курган

тобол (река)

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область