https://ria.ru/20240417/pvo-1940622299.html

Страны НАТО могут поставить Киеву дополнительные ПВО, считает Столтенберг

Страны НАТО могут поставить Киеву дополнительные ПВО, считает Столтенберг - РИА Новости, 17.04.2024

Страны НАТО могут поставить Киеву дополнительные ПВО, считает Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники имеют возможность направить дополнительные системы ПВО Украине, но не уточнил сколько. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:08

2024-04-17T17:08

2024-04-17T17:10

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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники имеют возможность направить дополнительные системы ПВО Украине, но не уточнил сколько. "Реальность такова, что мы имеем достаточно систем, чтобы значительно больше поставлять на Украину, идет ли речь о системах ПВО в целом или же о батарея Patriot. Именно над этим мы сейчас и работаем", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов, в ходе которой обсуждалась помощь Украине, включая поставки систем ПВО. При этом Столтенберг отметил, что не может "говорить о конкретных цифрах, так как это закрытая информация". По его словам, в Европе развернуто менее 100 систем ПВО Patriot, но все вместе члены альянса обладают значительным количеством таких систем, прежде всего, речь идет о США. -0-

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

украина

чехия

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в мире, украина, чехия, дания, йенс столтенберг, нато