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Страны НАТО могут поставить Киеву дополнительные ПВО, считает Столтенберг - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 17.04.2024 (обновлено: 17:10 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/pvo-1940622299.html
Страны НАТО могут поставить Киеву дополнительные ПВО, считает Столтенберг
Страны НАТО могут поставить Киеву дополнительные ПВО, считает Столтенберг - РИА Новости, 17.04.2024
Страны НАТО могут поставить Киеву дополнительные ПВО, считает Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники имеют возможность направить дополнительные системы ПВО Украине, но не уточнил сколько. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:08
2024-04-17T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники имеют возможность направить дополнительные системы ПВО Украине, но не уточнил сколько. "Реальность такова, что мы имеем достаточно систем, чтобы значительно больше поставлять на Украину, идет ли речь о системах ПВО в целом или же о батарея Patriot. Именно над этим мы сейчас и работаем", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов, в ходе которой обсуждалась помощь Украине, включая поставки систем ПВО. При этом Столтенберг отметил, что не может "говорить о конкретных цифрах, так как это закрытая информация". По его словам, в Европе развернуто менее 100 систем ПВО Patriot, но все вместе члены альянса обладают значительным количеством таких систем, прежде всего, речь идет о США. -0-
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в мире, украина, чехия, дания, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Дания, Йенс Столтенберг, НАТО
Страны НАТО могут поставить Киеву дополнительные ПВО, считает Столтенберг

Столтенберг: у стран НАТО есть возможность направить дополнительные ПВО Украине

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзники имеют возможность направить дополнительные системы ПВО Украине, но не уточнил сколько.
«
"Реальность такова, что мы имеем достаточно систем, чтобы значительно больше поставлять на Украину, идет ли речь о системах ПВО в целом или же о батарея Patriot. Именно над этим мы сейчас и работаем", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов, в ходе которой обсуждалась помощь Украине, включая поставки систем ПВО.
При этом Столтенберг отметил, что не может "говорить о конкретных цифрах, так как это закрытая информация". По его словам, в Европе развернуто менее 100 систем ПВО Patriot, но все вместе члены альянса обладают значительным количеством таких систем, прежде всего, речь идет о США. -0-
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияДанияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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