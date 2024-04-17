https://ria.ru/20240417/putin-1940615138.html

Путин призвал организовать работу по оценке ущерба от паводков

Путин призвал организовать работу по оценке ущерба от паводков - РИА Новости, 17.04.2024

Путин призвал организовать работу по оценке ущерба от паводков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:44

2024-04-17T16:44

2024-04-17T16:56

владимир путин

россия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба от паводков."Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба, вовремя. Только чтобы без пауз", – сказал Путин на совещании с членами Правительства РФ.

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владимир путин, россия, наводнения в россии — 2024