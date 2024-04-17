https://ria.ru/20240417/podnosova-1940579047.html

Володин поздравил Подносову с назначением председателем Верховного суда

Володин поздравил Подносову с назначением председателем Верховного суда - РИА Новости, 17.04.2024

Володин поздравил Подносову с назначением председателем Верховного суда

Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил Ирину Подносову с назначением председателем Верховного суда РФ, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:19

2024-04-17T14:19

2024-04-17T14:19

политика

россия

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил Ирину Подносову с назначением председателем Верховного суда РФ, сообщается на сайте Госдумы. Ранее Совет Федерации проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. "Поздравляю Вас с назначением председателем Верховного суда Российской Федерации. Ваш опыт и профессионализм будут способствовать повышению эффективности судебной системы, обеспечению верховенства закона и справедливости, укреплению демократических основ нашего общества", - сказал Володин.

https://ria.ru/20240417/podnosova-1940530280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, вячеслав володин, ирина подносова, госдума рф, совет федерации рф