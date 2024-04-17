https://ria.ru/20240417/podnosova-1940579047.html
Володин поздравил Подносову с назначением председателем Верховного суда
Володин поздравил Подносову с назначением председателем Верховного суда - РИА Новости, 17.04.2024
Володин поздравил Подносову с назначением председателем Верховного суда
Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил Ирину Подносову с назначением председателем Верховного суда РФ, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:19
2024-04-17T14:19
2024-04-17T14:19
политика
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил Ирину Подносову с назначением председателем Верховного суда РФ, сообщается на сайте Госдумы. Ранее Совет Федерации проголосовал за назначение зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. "Поздравляю Вас с назначением председателем Верховного суда Российской Федерации. Ваш опыт и профессионализм будут способствовать повышению эффективности судебной системы, обеспечению верховенства закона и справедливости, укреплению демократических основ нашего общества", - сказал Володин.
https://ria.ru/20240417/podnosova-1940530280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, ирина подносова, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Подносова, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Володин поздравил Подносову с назначением председателем Верховного суда
Спикер Госдумы Володин поздравил Подносову с назначением главой Верховного суда