Рейтинг@Mail.ru
Сыновья Леннона и Пола Маккартни написали песню - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:35 17.04.2024 (обновлено: 20:03 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/pesnya-1940650577.html
Сыновья Леннона и Пола Маккартни написали песню
Сыновья Леннона и Пола Маккартни написали песню - РИА Новости, 17.04.2024
Сыновья Леннона и Пола Маккартни написали песню
Сыновья бывших участников группы Beatles Джонна Леннона и Пола Маккартни, музыканты Джеймс Маккартни и Шон Леннон, вместе создали песню, видео с ней набрало... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:35
2024-04-17T20:03
культура
технологии
лондон
шон леннон
пол маккартни
джон леннон
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940654249_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_6f6e74ef8262992bb65e430ce41a0aad.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сыновья бывших участников группы Beatles Джонна Леннона и Пола Маккартни, музыканты Джеймс Маккартни и Шон Леннон, вместе создали песню, видео с ней набрало более 300 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube, пишет газета Telegraph. "Сыновья Джона и сэра Пола объединились, чтобы создать новую песню под названием Primrose Hill (Примроуз Хилл - ред.)... 46-летний Джеймс Маккартни и 48-летний Шон Оно Леннон распределили обязанности по написанию баллады, которая является одой парку на севере Лондона", - пишет издание. Видео с записью песни доступно на странице Джеймса Маккартни на видеохостинге YouTube. Согласно газете, песня посвящена парку Примроуз Хилл, находящегося в северной части Лондона недалеко от дома Пола Маккартни. Как отмечает Telegraph, видео с песней на YouTube набрало более 300 тысяч просмотров за неделю, в комментариях к нему один из фанатов сказал, что это первая за полвека песня, которая "выпущена совместно Ленноном и Маккартни".
https://ria.ru/20231108/klip-1908117530.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940654249_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_10262b53cb38a82c4e174b4621fc72cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, лондон, шон леннон, пол маккартни, джон леннон, youtube
Культура, Технологии, Лондон, Шон Леннон, Пол Маккартни, Джон Леннон, YouTube
Сыновья Леннона и Пола Маккартни написали песню

Сыновья Леннона и Маккартни написали песню, посвященную парку Примроуз Хилл

© AP Photo / Victoria Will/Matt LicariДжеймс Маккартни и Шон Леннон
Джеймс Маккартни и Шон Леннон - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Victoria Will/Matt Licari
Джеймс Маккартни и Шон Леннон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сыновья бывших участников группы Beatles Джонна Леннона и Пола Маккартни, музыканты Джеймс Маккартни и Шон Леннон, вместе создали песню, видео с ней набрало более 300 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube, пишет газета Telegraph.
«
"Сыновья Джона и сэра Пола объединились, чтобы создать новую песню под названием Primrose Hill (Примроуз Хилл - ред.)... 46-летний Джеймс Маккартни и 48-летний Шон Оно Леннон распределили обязанности по написанию баллады, которая является одой парку на севере Лондона", - пишет издание. Видео с записью песни доступно на странице Джеймса Маккартни на видеохостинге YouTube.
Согласно газете, песня посвящена парку Примроуз Хилл, находящегося в северной части Лондона недалеко от дома Пола Маккартни.
Как отмечает Telegraph, видео с песней на YouTube набрало более 300 тысяч просмотров за неделю, в комментариях к нему один из фанатов сказал, что это первая за полвека песня, которая "выпущена совместно Ленноном и Маккартни".
Кадр из видео группы The Beatles Now And Then
Новый клип The Beatles набрал за пять дней 22 миллиона просмотров
8 ноября 2023, 13:29
 
КультураТехнологииЛондонШон ЛеннонПол МаккартниДжон ЛеннонYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала