https://ria.ru/20240417/pesnya-1940650577.html

Сыновья Леннона и Пола Маккартни написали песню

Сыновья Леннона и Пола Маккартни написали песню - РИА Новости, 17.04.2024

Сыновья Леннона и Пола Маккартни написали песню

Сыновья бывших участников группы Beatles Джонна Леннона и Пола Маккартни, музыканты Джеймс Маккартни и Шон Леннон, вместе создали песню, видео с ней набрало... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:35

2024-04-17T19:35

2024-04-17T20:03

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сыновья бывших участников группы Beatles Джонна Леннона и Пола Маккартни, музыканты Джеймс Маккартни и Шон Леннон, вместе создали песню, видео с ней набрало более 300 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube, пишет газета Telegraph. "Сыновья Джона и сэра Пола объединились, чтобы создать новую песню под названием Primrose Hill (Примроуз Хилл - ред.)... 46-летний Джеймс Маккартни и 48-летний Шон Оно Леннон распределили обязанности по написанию баллады, которая является одой парку на севере Лондона", - пишет издание. Видео с записью песни доступно на странице Джеймса Маккартни на видеохостинге YouTube. Согласно газете, песня посвящена парку Примроуз Хилл, находящегося в северной части Лондона недалеко от дома Пола Маккартни. Как отмечает Telegraph, видео с песней на YouTube набрало более 300 тысяч просмотров за неделю, в комментариях к нему один из фанатов сказал, что это первая за полвека песня, которая "выпущена совместно Ленноном и Маккартни".

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технологии, лондон, шон леннон, пол маккартни, джон леннон, youtube