https://ria.ru/20240417/peskov-1940567531.html

Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Эрдогана

Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Эрдогана - РИА Новости, 17.04.2024

Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своих телефонных контактов обсуждают обстановку вокруг своих стран, заявил... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:26

2024-04-17T13:26

2024-04-17T13:42

политика

турция

дмитрий песков

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своих телефонных контактов обсуждают обстановку вокруг своих стран, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Эрдоган ранее заявил, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой. Песков в свою очередь подтвердил, что президенты компенсируют отсутствие личных встреч "достаточно частыми" телефонным разговорами. "Мы стараемся максимально полно вас информировать о содержании этих разговоров, но, конечно, главным образом речь идет о двусторонних отношениях. У нас развиты экономические отношения, много совместных проектов, и вокруг наших стран обстановка, к сожалению, оставляет желать лучшего, поэтому всегда это тоже становится поводом для обсуждений", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240408/putin-1938550616.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, турция, дмитрий песков, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган