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Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Эрдогана - РИА Новости, 17.04.2024
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13:26 17.04.2024 (обновлено: 13:42 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/peskov-1940567531.html
Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Эрдогана
Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Эрдогана - РИА Новости, 17.04.2024
Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своих телефонных контактов обсуждают обстановку вокруг своих стран, заявил... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:26
2024-04-17T13:42
политика
турция
дмитрий песков
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своих телефонных контактов обсуждают обстановку вокруг своих стран, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Эрдоган ранее заявил, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой. Песков в свою очередь подтвердил, что президенты компенсируют отсутствие личных встреч "достаточно частыми" телефонным разговорами. "Мы стараемся максимально полно вас информировать о содержании этих разговоров, но, конечно, главным образом речь идет о двусторонних отношениях. У нас развиты экономические отношения, много совместных проектов, и вокруг наших стран обстановка, к сожалению, оставляет желать лучшего, поэтому всегда это тоже становится поводом для обсуждений", - сказал Песков.
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политика, турция, дмитрий песков, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Турция, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков рассказал о телефонных переговорах Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган в ходе контактов обсуждают обстановку в России и Турции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своих телефонных контактов обсуждают обстановку вокруг своих стран, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Эрдоган ранее заявил, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, по его словам, он находится в постоянной связи с российским коллегой. Песков в свою очередь подтвердил, что президенты компенсируют отсутствие личных встреч "достаточно частыми" телефонным разговорами.
"Мы стараемся максимально полно вас информировать о содержании этих разговоров, но, конечно, главным образом речь идет о двусторонних отношениях. У нас развиты экономические отношения, много совместных проектов, и вокруг наших стран обстановка, к сожалению, оставляет желать лучшего, поэтому всегда это тоже становится поводом для обсуждений", - сказал Песков.
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ПолитикаТурцияДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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