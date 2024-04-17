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Песков рассказал о контактах России с Ираном и Израилем - РИА Новости, 17.04.2024
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13:17 17.04.2024 (обновлено: 13:29 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/peskov-1940565216.html
Песков рассказал о контактах России с Ираном и Израилем
Песков рассказал о контактах России с Ираном и Израилем - РИА Новости, 17.04.2024
Песков рассказал о контактах России с Ираном и Израилем
Контакты России и с Ираном, и с Израилем носят конструктивный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:17
2024-04-17T13:29
россия
израиль
иран
дмитрий песков
обострение ситуации между ираном и израилем
корпус стражей исламской революции
николай патрушев
бени ганц
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Контакты России и с Ираном, и с Израилем носят конструктивный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что Россия продолжает тесные контакты. У нас очень конструктивные рабочие контакты с Тегераном... В свою очередь мы имеем контакты и с Израилем тоже, они также носят конструктивный характер", - сказал Песков журналистам.Он напомнил о состоявшихся на днях телефонных контактах лидеров России и Ирана и глав МИД двух стран, а также упомянул, что накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев говорил со своим израильским визави.Пескова спросили, была ли Москва заранее проинформирована об атаках Тегерана на Израиль. "Здесь я ничего не могу вам сказать", - ответил представитель Кремля.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240416/putin-1940401544.html
https://ria.ru/20240403/oon-1937486465.html
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россия, израиль, иран, дмитрий песков, обострение ситуации между ираном и израилем, корпус стражей исламской революции, николай патрушев, бени ганц, в мире
Россия, Израиль, Иран, Дмитрий Песков, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Корпус стражей исламской революции, Николай Патрушев, Бени Ганц, В мире
Песков рассказал о контактах России с Ираном и Израилем

Песков: контакты России и Ирана, и с Израилем носят конструктивный характер

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Контакты России и с Ираном, и с Израилем носят конструктивный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Россия продолжает тесные контакты. У нас очень конструктивные рабочие контакты с Тегераном... В свою очередь мы имеем контакты и с Израилем тоже, они также носят конструктивный характер", - сказал Песков журналистам.
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Он напомнил о состоявшихся на днях телефонных контактах лидеров России и Ирана и глав МИД двух стран, а также упомянул, что накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев говорил со своим израильским визави.
Пескова спросили, была ли Москва заранее проинформирована об атаках Тегерана на Израиль. "Здесь я ничего не могу вам сказать", - ответил представитель Кремля.
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Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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14 апреля, 14:13
 
РоссияИзраильИранДмитрий ПесковОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемКорпус стражей исламской революцииНиколай ПатрушевБени ГанцВ мире
 
 
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