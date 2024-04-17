https://ria.ru/20240417/peskov-1940565216.html

Песков рассказал о контактах России с Ираном и Израилем

Песков рассказал о контактах России с Ираном и Израилем - РИА Новости, 17.04.2024

Песков рассказал о контактах России с Ираном и Израилем

Контакты России и с Ираном, и с Израилем носят конструктивный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:17

2024-04-17T13:17

2024-04-17T13:29

россия

израиль

иран

дмитрий песков

обострение ситуации между ираном и израилем

корпус стражей исламской революции

николай патрушев

бени ганц

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Контакты России и с Ираном, и с Израилем носят конструктивный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы знаете, что Россия продолжает тесные контакты. У нас очень конструктивные рабочие контакты с Тегераном... В свою очередь мы имеем контакты и с Израилем тоже, они также носят конструктивный характер", - сказал Песков журналистам.Он напомнил о состоявшихся на днях телефонных контактах лидеров России и Ирана и глав МИД двух стран, а также упомянул, что накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев говорил со своим израильским визави.Пескова спросили, была ли Москва заранее проинформирована об атаках Тегерана на Израиль. "Здесь я ничего не могу вам сказать", - ответил представитель Кремля.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240416/putin-1940401544.html

https://ria.ru/20240403/oon-1937486465.html

https://ria.ru/20240414/ataka-1939961504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, израиль, иран, дмитрий песков, обострение ситуации между ираном и израилем, корпус стражей исламской революции, николай патрушев, бени ганц, в мире