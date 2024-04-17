https://ria.ru/20240417/peskov-1940563897.html

В Кремле прокомментировали слова Дурова о равном доступе к Telegram

В Кремле прокомментировали слова Дурова о равном доступе к Telegram - РИА Новости, 17.04.2024

В Кремле прокомментировали слова Дурова о равном доступе к Telegram

Слова основателя Telegram Павла Дурова об обеспечении равного доступа к мессенджеру вряд ли распространяются на террористов, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:16

2024-04-17T13:16

2024-04-17T15:13

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сша

дмитрий песков

павел дуров

такер карлсон

telegram

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Слова основателя Telegram Павла Дурова об обеспечении равного доступа к мессенджеру вряд ли распространяются на террористов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, который заявил, что мессенджер привлекает повышенное внимание спецслужб США, и назвал происками конкурентов разговоры о подконтрольности Telegram России. "Мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе и к Павлу Дурову, быть очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram, так как это высокотехнологичный продукт, востребованный продукт, не превращался в инструмент в руках террористов," - сказал Песков на вопрос журналистов, ознакомились ли с интервью в Кремле, нет ли больше претензий к Telegram у властей РФ. "Понятно, что в интервью он говорит о своем желании всем предоставлять равный доступ к этой платформе, но вряд ли, наверное, эти слова распространяются на террористов. Мы должны все вместе бороться с этим отвратительным проявлением, с этим злом", - подчеркнул Песков. Он отметил, что с самим интервью в Кремле еще не ознакомились полностью. "Наверное, вряд ли это повод для того, чтобы бросить все дела, которые стоят на повестке дня, и вряд ли это повод для того, чтобы отвлечься от программы президента для нас, но в конце рабочего дня обязательно посмотрим", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240328/telegram-1936306824.html

https://ria.ru/20240417/intervyu-1940484339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, сша, дмитрий песков, павел дуров, такер карлсон, telegram