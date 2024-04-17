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В Кремле прокомментировали слова Дурова о равном доступе к Telegram - РИА Новости, 17.04.2024
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13:16 17.04.2024 (обновлено: 15:13 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/peskov-1940563897.html
В Кремле прокомментировали слова Дурова о равном доступе к Telegram
В Кремле прокомментировали слова Дурова о равном доступе к Telegram - РИА Новости, 17.04.2024
В Кремле прокомментировали слова Дурова о равном доступе к Telegram
Слова основателя Telegram Павла Дурова об обеспечении равного доступа к мессенджеру вряд ли распространяются на террористов, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:16
2024-04-17T15:13
общество
технологии
россия
сша
дмитрий песков
павел дуров
такер карлсон
telegram
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Слова основателя Telegram Павла Дурова об обеспечении равного доступа к мессенджеру вряд ли распространяются на террористов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, который заявил, что мессенджер привлекает повышенное внимание спецслужб США, и назвал происками конкурентов разговоры о подконтрольности Telegram России. "Мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе и к Павлу Дурову, быть очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram, так как это высокотехнологичный продукт, востребованный продукт, не превращался в инструмент в руках террористов," - сказал Песков на вопрос журналистов, ознакомились ли с интервью в Кремле, нет ли больше претензий к Telegram у властей РФ. "Понятно, что в интервью он говорит о своем желании всем предоставлять равный доступ к этой платформе, но вряд ли, наверное, эти слова распространяются на террористов. Мы должны все вместе бороться с этим отвратительным проявлением, с этим злом", - подчеркнул Песков. Он отметил, что с самим интервью в Кремле еще не ознакомились полностью. "Наверное, вряд ли это повод для того, чтобы бросить все дела, которые стоят на повестке дня, и вряд ли это повод для того, чтобы отвлечься от программы президента для нас, но в конце рабочего дня обязательно посмотрим", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240328/telegram-1936306824.html
https://ria.ru/20240417/intervyu-1940484339.html
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общество, технологии, россия, сша, дмитрий песков, павел дуров, такер карлсон, telegram
Общество, Технологии, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram
В Кремле прокомментировали слова Дурова о равном доступе к Telegram

Песков: слова Дурова о равном доступе вряд ли распространяются на террористов

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Слова основателя Telegram Павла Дурова об обеспечении равного доступа к мессенджеру вряд ли распространяются на террористов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, который заявил, что мессенджер привлекает повышенное внимание спецслужб США, и назвал происками конкурентов разговоры о подконтрольности Telegram России.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram
28 марта, 09:13
"Мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе и к Павлу Дурову, быть очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram, так как это высокотехнологичный продукт, востребованный продукт, не превращался в инструмент в руках террористов," - сказал Песков на вопрос журналистов, ознакомились ли с интервью в Кремле, нет ли больше претензий к Telegram у властей РФ.
«
"Понятно, что в интервью он говорит о своем желании всем предоставлять равный доступ к этой платформе, но вряд ли, наверное, эти слова распространяются на террористов. Мы должны все вместе бороться с этим отвратительным проявлением, с этим злом", - подчеркнул Песков.
Он отметил, что с самим интервью в Кремле еще не ознакомились полностью.
"Наверное, вряд ли это повод для того, чтобы бросить все дела, которые стоят на повестке дня, и вряд ли это повод для того, чтобы отвлечься от программы президента для нас, но в конце рабочего дня обязательно посмотрим", - добавил Песков.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Вчера, 01:34
 
ОбществоТехнологииРоссияСШАДмитрий ПесковПавел ДуровТакер КарлсонTelegram
 
 
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