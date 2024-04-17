https://ria.ru/20240417/peskov-1940562910.html
Конфликт на Ближнем Востоке не в интересах Израиля, заявил Песков
Конфликт на Ближнем Востоке не в интересах Израиля, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2024
Конфликт на Ближнем Востоке не в интересах Израиля, заявил Песков
Продолжение конфликта на Ближнем Востоке не в интересах ни Израиля, ни Ирана, ни всего региона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:14
2024-04-17T13:14
2024-04-17T13:48
израиль
иран
россия
дмитрий песков
обострение ситуации между ираном и израилем
ближний восток
в мире
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Продолжение конфликта на Ближнем Востоке не в интересах ни Израиля, ни Ирана, ни всего региона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы бы даже не хотели говорить о разрастании этого конфликта - это не в интересах ни Израиля, ни Ирана, ни всего региона", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли сейчас Россией какая-то поддержка Ирана в случае прямого конфликта с Израилем.Представитель Кремля отметил, что не назвал бы "косвенным" конфликтом и нынешнюю ситуацию в отношениях между этими странами."Потому что ситуацию, когда уничтожается консульство одной страны, тоже вряд ли можно назвать косвенным конфликтом", - пояснил он.Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20231010/peskov-1901881675.html
https://ria.ru/20240416/putin-1940401544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, россия, дмитрий песков, обострение ситуации между ираном и израилем, ближний восток, в мире, корпус стражей исламской революции, бени ганц
Израиль, Иран, Россия, Дмитрий Песков, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Ближний Восток, В мире, Корпус стражей исламской революции, Бени Ганц
Конфликт на Ближнем Востоке не в интересах Израиля, заявил Песков
Песков: конфликт на Ближнем Востоке не в интересах ни Израиля, ни Ирана
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Продолжение конфликта на Ближнем Востоке не в интересах ни Израиля, ни Ирана, ни всего региона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы бы даже не хотели говорить о разрастании этого конфликта - это не в интересах ни Израиля, ни Ирана, ни всего региона", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли сейчас Россией какая-то поддержка Ирана в случае прямого конфликта с Израилем.
Представитель Кремля отметил, что не назвал бы "косвенным" конфликтом и нынешнюю ситуацию в отношениях между этими странами.
"Потому что ситуацию, когда уничтожается консульство одной страны, тоже вряд ли можно назвать косвенным конфликтом", - пояснил он.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции
, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии
в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран
завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц
заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.