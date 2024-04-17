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В Тюменской области на трех участках дорог произошел перелив воды - РИА Новости, 17.04.2024
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16:08 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/pavodok-1940605316.html
В Тюменской области на трех участках дорог произошел перелив воды
В Тюменской области на трех участках дорог произошел перелив воды - РИА Новости, 17.04.2024
В Тюменской области на трех участках дорог произошел перелив воды
Перелив воды через проезжую часть наблюдается на трех участках дорог в Казанском районе Тюменской области, движение по ним ограничено, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:08
2024-04-17T16:08
казанский район
тюменская область
ишим
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Перелив воды через проезжую часть наблюдается на трех участках дорог в Казанском районе Тюменской области, движение по ним ограничено, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. "На трех участках автодорог в Казанском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть: со 2 по 7-й км региональной автодороги Ильинка– Афонькино– Усово – Сладково; с 0 по 6-й км региональной автодороги Казанское– Копотилово– Синицина; на въезде в село Большие Ярки", – указано в сообщении. Ранее сообщалось, что у села Ильинка Казанского района на утро среды уровень воды в реке Ишим достиг 884 сантиметров, что на 84 выше критического уровня в 800 сантиметров, большая вода приближается к дамбам села Казанское. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт: паводок72.рф.
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казанский район, тюменская область, ишим, наводнения в россии — 2024, происшествия
Казанский район, Тюменская область, Ишим, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области на трех участках дорог произошел перелив воды

Под Тюменью на трех участках дорог произошел перелив воды через проезжую часть

© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской областиРаботы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Перелив воды через проезжую часть наблюдается на трех участках дорог в Казанском районе Тюменской области, движение по ним ограничено, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
"На трех участках автодорог в Казанском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть: со 2 по 7-й км региональной автодороги Ильинка– Афонькино– Усово – Сладково; с 0 по 6-й км региональной автодороги Казанское– Копотилово– Синицина; на въезде в село Большие Ярки", – указано в сообщении.
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Ранее сообщалось, что у села Ильинка Казанского района на утро среды уровень воды в реке Ишим достиг 884 сантиметров, что на 84 выше критического уровня в 800 сантиметров, большая вода приближается к дамбам села Казанское.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт: паводок72.рф.
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Казанский районТюменская областьИшимНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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