https://ria.ru/20240417/pavodok-1940605316.html

В Тюменской области на трех участках дорог произошел перелив воды

В Тюменской области на трех участках дорог произошел перелив воды - РИА Новости, 17.04.2024

В Тюменской области на трех участках дорог произошел перелив воды

Перелив воды через проезжую часть наблюдается на трех участках дорог в Казанском районе Тюменской области, движение по ним ограничено, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:08

2024-04-17T16:08

2024-04-17T16:08

казанский район

тюменская область

ишим

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Перелив воды через проезжую часть наблюдается на трех участках дорог в Казанском районе Тюменской области, движение по ним ограничено, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. "На трех участках автодорог в Казанском районе ограничено движение транспорта в связи с переливом воды через проезжую часть: со 2 по 7-й км региональной автодороги Ильинка– Афонькино– Усово – Сладково; с 0 по 6-й км региональной автодороги Казанское– Копотилово– Синицина; на въезде в село Большие Ярки", – указано в сообщении. Ранее сообщалось, что у села Ильинка Казанского района на утро среды уровень воды в реке Ишим достиг 884 сантиметров, что на 84 выше критического уровня в 800 сантиметров, большая вода приближается к дамбам села Казанское. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт: паводок72.рф.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

казанский район

тюменская область

ишим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казанский район, тюменская область, ишим, наводнения в россии — 2024, происшествия