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В Тюменской области школы четырех районов переходят на дистант

В Тюменской области школы четырех районов переходят на дистант - РИА Новости, 17.04.2024

В Тюменской области школы четырех районов переходят на дистант

Школы города Ялуторовска, Ялуторовского, Абатского, Викуловского районов переводят всех учащихся на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной паводковой... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:17

2024-04-17T15:17

2024-04-17T15:49

тюменская область

наводнения в россии — 2024

ишим

тобол (река)

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Школы города Ялуторовска, Ялуторовского, Абатского, Викуловского районов переводят всех учащихся на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией, сообщает департамент образования и науки Тюменской области."Учащиеся с 1 по 11 классы города Ялуторовска, Ялуторовского, Абатского, Викуловского районов перешли на дистанционное обучение. В связи с неблагоприятной паводковой ситуацией для школьников данных муниципалитетов по месту их пребывания созданы необходимые условия для обучения. С родителями проводится необходимая информационно-разъяснительная работа", – указано в сообщении.Днем ранее решение о переводе школьников на дистант было принято в Ишиме, Ишимском, Казанском и Упоровском районах.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

тюменская область

ишим

тобол (река)

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тюменская область, наводнения в россии — 2024, ишим, тобол (река)