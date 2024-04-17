https://ria.ru/20240417/pavodok-1940522749.html
Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая
Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая - РИА Новости, 17.04.2024
Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая
Ситуация с паводком в Белозерском муниципальном округе Курганской области критическая, движущиеся объемы воды колоссальны, жителям необходимо немедленно... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:30
2024-04-17T10:30
2024-04-17T11:00
происшествия
курганская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940255663_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c7581a95d7154a1ded90709f6223aaf.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Ситуация с паводком в Белозерском муниципальном округе Курганской области критическая, движущиеся объемы воды колоссальны, жителям необходимо немедленно эвакуироваться, сообщила пресс-служба правительства региона."Уважаемые жители Белозерского округа. Ситуация с паводком критическая. Объемы воды, которые движутся в направлении вашего округа, колоссальны. Отставьте в сторону ваши рассуждения "затопит – не затопит". Сейчас не время строить версии и делать прогнозы", - говорится в сообщении.Власти просят не повторять ошибок тех, "кто в силу своего неверия сейчас вынужден эвакуироваться не в превентивном, а в экстренном порядке, сопряженном с угрозой для здоровья и даже жизни"."Помните, никакое имущество не стоит того, чтобы ради него рисковать своей безопасностью, безопасностью своих близких и, главное, детей. Эвакуируйтесь. Незамедлительно", - поясняется в сообщении.По данным ГУМЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940255663_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4d9997fa40acbcef959a6be2db699427.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая
На Белозерский округ Курганской области движется колоссальный объем воды