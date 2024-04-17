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Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая - РИА Новости, 17.04.2024
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10:30 17.04.2024 (обновлено: 11:00 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/pavodok-1940522749.html
Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая
Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая - РИА Новости, 17.04.2024
Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая
Ситуация с паводком в Белозерском муниципальном округе Курганской области критическая, движущиеся объемы воды колоссальны, жителям необходимо немедленно... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T10:30
2024-04-17T11:00
происшествия
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Ситуация с паводком в Белозерском муниципальном округе Курганской области критическая, движущиеся объемы воды колоссальны, жителям необходимо немедленно эвакуироваться, сообщила пресс-служба правительства региона."Уважаемые жители Белозерского округа. Ситуация с паводком критическая. Объемы воды, которые движутся в направлении вашего округа, колоссальны. Отставьте в сторону ваши рассуждения "затопит – не затопит". Сейчас не время строить версии и делать прогнозы", - говорится в сообщении.Власти просят не повторять ошибок тех, "кто в силу своего неверия сейчас вынужден эвакуироваться не в превентивном, а в экстренном порядке, сопряженном с угрозой для здоровья и даже жизни"."Помните, никакое имущество не стоит того, чтобы ради него рисковать своей безопасностью, безопасностью своих близких и, главное, детей. Эвакуируйтесь. Незамедлительно", - поясняется в сообщении.По данным ГУМЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html
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происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая

На Белозерский округ Курганской области движется колоссальный объем воды

© Фото : Город Курган/TelegramДорога к микрорайону Смолино в Кургане
Дорога к микрорайону Смолино в Кургане - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Город Курган/Telegram
Дорога к микрорайону Смолино в Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Ситуация с паводком в Белозерском муниципальном округе Курганской области критическая, движущиеся объемы воды колоссальны, жителям необходимо немедленно эвакуироваться, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Уважаемые жители Белозерского округа. Ситуация с паводком критическая. Объемы воды, которые движутся в направлении вашего округа, колоссальны. Отставьте в сторону ваши рассуждения "затопит – не затопит". Сейчас не время строить версии и делать прогнозы", - говорится в сообщении.
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Власти просят не повторять ошибок тех, "кто в силу своего неверия сейчас вынужден эвакуироваться не в превентивном, а в экстренном порядке, сопряженном с угрозой для здоровья и даже жизни".
«
"Помните, никакое имущество не стоит того, чтобы ради него рисковать своей безопасностью, безопасностью своих близких и, главное, детей. Эвакуируйтесь. Незамедлительно", - поясняется в сообщении.
По данным ГУМЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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