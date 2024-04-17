https://ria.ru/20240417/pavodok-1940522749.html

Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая

Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая - РИА Новости, 17.04.2024

Ситуация с паводком в Белозерском округе Курганской области критическая

Ситуация с паводком в Белозерском муниципальном округе Курганской области критическая, движущиеся объемы воды колоссальны, жителям необходимо немедленно... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:30

2024-04-17T10:30

2024-04-17T11:00

происшествия

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Ситуация с паводком в Белозерском муниципальном округе Курганской области критическая, движущиеся объемы воды колоссальны, жителям необходимо немедленно эвакуироваться, сообщила пресс-служба правительства региона."Уважаемые жители Белозерского округа. Ситуация с паводком критическая. Объемы воды, которые движутся в направлении вашего округа, колоссальны. Отставьте в сторону ваши рассуждения "затопит – не затопит". Сейчас не время строить версии и делать прогнозы", - говорится в сообщении.Власти просят не повторять ошибок тех, "кто в силу своего неверия сейчас вынужден эвакуироваться не в превентивном, а в экстренном порядке, сопряженном с угрозой для здоровья и даже жизни"."Помните, никакое имущество не стоит того, чтобы ради него рисковать своей безопасностью, безопасностью своих близких и, главное, детей. Эвакуируйтесь. Незамедлительно", - поясняется в сообщении.По данным ГУМЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024