https://ria.ru/20240417/pasler-1940592596.html

Орск столкнулся с нехваткой питьевой воды из-за затопления скважин

Орск столкнулся с нехваткой питьевой воды из-за затопления скважин - РИА Новости, 17.04.2024

Орск столкнулся с нехваткой питьевой воды из-за затопления скважин

Во дворах жилых домов в частично затопленном Орске установят контейнеры с питьевой водой, чтобы решить нехватку воды в городе из-за затопления большинства... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:17

2024-04-17T15:17

2024-04-17T15:17

происшествия

орск

оренбургская область

денис паслер

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940325324_0:289:3128:2048_1920x0_80_0_0_5c06bd7c7e8f1fa16133778ba7fe953e.jpg

УФА, 17 апр - РИА Новости. Во дворах жилых домов в частично затопленном Орске установят контейнеры с питьевой водой, чтобы решить нехватку воды в городе из-за затопления большинства скважин, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "Одна из наших первоочередных задач в Орске - восстановить водоснабжение. Большинство подземных скважин затоплено, у специалистов нет возможности добраться до них, пока вода не спадет. Некоторые насосы - на глубине более двух метров", - сообщил губернатор ситуацию в Орске. Он отметил, что вопрос прорабатывается, специалисты ищут варианты осушения территорий, где расположены скважины. "В настоящее время запущено 35 скважин из 73. Объем подачи ресурса в город - 3100 кубометров в час. Подвоз воды орчанам идет в ежедневном режиме. Питьевая вода регулярно поступает в составе гуманитарных грузов со всей страны и раздается жителям", - написал Паслер. По его словам, нехватка воды в городе решается и другим способом. "Сегодня в Орск доставили 100 емкостей объемом 1000 литров каждая. Их разместят во дворах и будут оперативно наполнять водой. Напоминаю, что любую небутилированную воду сейчас нужно кипятить", - пояснил губернатор. Контроль за ценами, в том числе и на воду, в ежедневном режиме осуществляют Федеральная антимонопольная служба и прокуратура, добавил он. В социальных сетях жители Орска публикуют, как некоторые горожане набирают дождевую воду из луж. Люди жалуются на нехватку технической воды, которую подвозят городские власти.

https://ria.ru/20240415/orsk-1940261693.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

орск

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орск, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске