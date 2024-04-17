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Орск столкнулся с нехваткой питьевой воды из-за затопления скважин - РИА Новости, 17.04.2024
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15:17 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/pasler-1940592596.html
Орск столкнулся с нехваткой питьевой воды из-за затопления скважин
Орск столкнулся с нехваткой питьевой воды из-за затопления скважин - РИА Новости, 17.04.2024
Орск столкнулся с нехваткой питьевой воды из-за затопления скважин
Во дворах жилых домов в частично затопленном Орске установят контейнеры с питьевой водой, чтобы решить нехватку воды в городе из-за затопления большинства... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:17
2024-04-17T15:17
происшествия
орск
оренбургская область
денис паслер
прорыв дамбы в орске
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Во дворах жилых домов в частично затопленном Орске установят контейнеры с питьевой водой, чтобы решить нехватку воды в городе из-за затопления большинства скважин, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "Одна из наших первоочередных задач в Орске - восстановить водоснабжение. Большинство подземных скважин затоплено, у специалистов нет возможности добраться до них, пока вода не спадет. Некоторые насосы - на глубине более двух метров", - сообщил губернатор ситуацию в Орске. Он отметил, что вопрос прорабатывается, специалисты ищут варианты осушения территорий, где расположены скважины. "В настоящее время запущено 35 скважин из 73. Объем подачи ресурса в город - 3100 кубометров в час. Подвоз воды орчанам идет в ежедневном режиме. Питьевая вода регулярно поступает в составе гуманитарных грузов со всей страны и раздается жителям", - написал Паслер. По его словам, нехватка воды в городе решается и другим способом. "Сегодня в Орск доставили 100 емкостей объемом 1000 литров каждая. Их разместят во дворах и будут оперативно наполнять водой. Напоминаю, что любую небутилированную воду сейчас нужно кипятить", - пояснил губернатор. Контроль за ценами, в том числе и на воду, в ежедневном режиме осуществляют Федеральная антимонопольная служба и прокуратура, добавил он. В социальных сетях жители Орска публикуют, как некоторые горожане набирают дождевую воду из луж. Люди жалуются на нехватку технической воды, которую подвозят городские власти.
https://ria.ru/20240415/orsk-1940261693.html
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происшествия, орск, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске
Орск столкнулся с нехваткой питьевой воды из-за затопления скважин

В Орске наблюдается нехватка питьевой воды из-за затопления скважин

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 17 апр - РИА Новости. Во дворах жилых домов в частично затопленном Орске установят контейнеры с питьевой водой, чтобы решить нехватку воды в городе из-за затопления большинства скважин, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
"Одна из наших первоочередных задач в Орске - восстановить водоснабжение. Большинство подземных скважин затоплено, у специалистов нет возможности добраться до них, пока вода не спадет. Некоторые насосы - на глубине более двух метров", - сообщил губернатор ситуацию в Орске.
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Он отметил, что вопрос прорабатывается, специалисты ищут варианты осушения территорий, где расположены скважины. "В настоящее время запущено 35 скважин из 73. Объем подачи ресурса в город - 3100 кубометров в час. Подвоз воды орчанам идет в ежедневном режиме. Питьевая вода регулярно поступает в составе гуманитарных грузов со всей страны и раздается жителям", - написал Паслер.
По его словам, нехватка воды в городе решается и другим способом. "Сегодня в Орск доставили 100 емкостей объемом 1000 литров каждая. Их разместят во дворах и будут оперативно наполнять водой. Напоминаю, что любую небутилированную воду сейчас нужно кипятить", - пояснил губернатор.
Контроль за ценами, в том числе и на воду, в ежедневном режиме осуществляют Федеральная антимонопольная служба и прокуратура, добавил он.
В социальных сетях жители Орска публикуют, как некоторые горожане набирают дождевую воду из луж. Люди жалуются на нехватку технической воды, которую подвозят городские власти.
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ПроисшествияОрскОренбургская областьДенис ПаслерПрорыв дамбы в Орске
 
 
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