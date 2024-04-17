https://ria.ru/20240417/otnosheniya-1940458338.html

Бабушкин: Астраханская область развивает отношения со странами Прикаспия

Бабушкин: Астраханская область развивает отношения со странами Прикаспия - РИА Новости, 17.04.2024

Бабушкин: Астраханская область развивает отношения со странами Прикаспия

Астраханская область провела в последние годы около 70 переговоров с руководством и представителями крупного бизнеса и прикаспийских стран в целях наращивания... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:23

астраханская область

астраханская область

россия

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игорь бабушкин

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росморпорт

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Астраханская область провела в последние годы около 70 переговоров с руководством и представителями крупного бизнеса и прикаспийских стран в целях наращивания взаимной торговли. В понедельник губернатор региона Игорь Бабушкин доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона, в том числе, о развитии двух особых экономических зон, астраханских портов и судостроительной отрасли. В интервью РИА Новости Бабушкин рассказал, как регион сотрудничает с другими странами в рамках развития транспортного коридора "Север-Юг", а также об успехах программы переселения граждан из аварийного жилья.– Игорь Юрьевич, в 2023 году вы вошли в состав Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству. С какими странами региона у Астраханской области установлено взаимодействие и какую пользу оно приносит?– Правительство Астраханской области уделяет большое внимание развитию международных связей, прежде всего, со странами Прикаспия. В период с 2019 по 2024 годы проведено более 70 переговоров с представителями зарубежного крупного бизнеса, руководством прикаспийских стран и приграничных территорий, в том числе восемь встреч с главами государств.В рамках контактов с Азербайджаном в целях наращивания взаимной торговли в декабре 2021 года в Баку был открыт Астраханский деловой центр. Он выступает удобной площадкой для переговоров между российскими и азербайджанскими деловыми кругами. На его базе создан Центр образования, науки и технологий Астраханского госуниверситета, основная задача которого – экспорт российского образования, а также продвижение русского языка и культуры.В рамках развития связей с Ираном установлено взаимодействие с Фондом "Мостазафан" – одним из крупнейших на Ближнем Востоке объединений бизнеса.В целях развития коридора "Север-Юг" создано совместное с фондом логистическое предприятие для осуществления автоперевозок по территории Ирана. В 2019 году в нашей промышленной ОЭЗ "Лотос" в качестве резидента зарегистрирована иранская компания "Роза". Ее основной профиль – продукты бытовой химии. Также иранские партнеры реализуют инвестиционные программы на территории Астраханской области. Налажен транзит грузов по коридору "Север-Юг" через Иран в страны Персидского залива и Южную Азию.В свою очередь, с Казахстаном налажено взаимодействие в сфере судостроения. С 2021 года в Астраханской области осуществляется строительство дноуглубительного флота по заказу Казахстана. За это время было построено два земснаряда и две несамоходные саморазгружающиеся трюмные грунтоотвозные шаланды. Сейчас ведется строительство еще трех судов. В ноябре 2022 года заключены меморандумы об установлении побратимских связей между Астраханью и казахстанскими городами Атырау и Актау. В 2023 году подписаны планы мероприятий по развитию сотрудничества между Астраханской областью и Атырауской, Мангистауской областями Казахстана.С правительством Туркменистана достигнута договоренность о строительстве логистического центра этой страны в астраханской портовой особой экономической зоне.Кроме того, Астраханская область расширяет связи с белорусскими партнерами. В 2022 году через астраханский водно-транспортный узел начались транзитные поставки грузов из Республики Беларусь по коридору "Север-Юг". По итогам 2022-2023 годов перевалено более 130 тысяч тонн белорусских грузов. Активную деятельность ведет дилерский центр Минского тракторного завода в Астрахани. В 2023 году аграриями региона приобретено более 170 тракторов белорусского производства, а также более 20 единиц навесного оборудования и 10 тысяч единиц запчастей.Также Астраханская область расширяет взаимодействие с Узбекистаном. В 2023 году подписано соглашение о сотрудничестве с Хорезмской областью.Помимо этого, прорабатываются варианты сотрудничества со странами Африки как логическое продолжение контрактов, которые были установлены на саммите "Россия-Африка".– Во время видеовстречи с президентом вы доложили, что суммарный грузооборот астраханских портов по итогам прошлого года составил 4,5 миллиона тонн, что на 51% выше показателей 2022 года, и тенденция роста сохраняется. Как развитие морских портов влияет на укрепление международных торгово-экономических связей?– Да, таких показателей по грузообороту не фиксировали уже 10 лет, рост продолжается и в этом году. Так, в январе-феврале грузовые порты "Астрахань" и "Оля" удвоили перевалку грузов. Это обусловлено увеличением спроса на поставку грузов по МТК "Север-Юг" через морские порты "Астрахань" и "Оля". По данным Росморпорта, в первые два месяца 2024 года общий грузооборот превысил 928 тысяч тонн, что более чем в два раза превышает грузооборот за первые два месяца 2023 года.Перевалка импортных грузов увеличилась практически втрое, экспортных – в два раза. В частности, на 8% увеличилась перевалка химических изделий и удобрений, в 6 раз – полипропилена, почти в 4 раза – зерна, в 5 раз – бумаги.Уверен, что использование логистического потенциала МТК "Север-Юг", развитие портовой инфраструктуры в Астраханской области в рамках реализации проекта по созданию портовой особой экономической зоны, развитие международного сотрудничества – все это позволит сохранить роль Астраханской области в сотрудничестве со странами Прикаспия и придаст дополнительный импульс экономике региона и России в целом.– На встрече с президентом вы также упомянули, что регион уже пять лет активно ведет работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и досрочно выполнил программу по жилью, признанному аварийным до 1 января 2017 года. Сколько человек удалось переселить?– Всего мы переселили 2663 человека из 167 многоквартирных домов. Среди 15 первых регионов России получили в прошлом году дополнительные средства на следующий этап. Общий объем финансирования составляет 3,17 миллиарда рублей, нам предстоит освоить их до конца 2024 года. При этом доля софинансирования со стороны региона составляет 40%.Напомню, что с 2019 по 2024 год аварийными и непригодными для проживания в Астраханской области признано 1293 многоквартирных дома. В июне 2023 года правительством Астраханской области была утверждена региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2023-2027 годах". На первом этапе программы планируется расселить 4,3 тысячи человек с 76,47 тысячи квадратных метров аварийного фонда.– Смежная с предыдущей тема – модернизация жилищно-коммунального комплекса. В разговоре с президентом вы попросили проработать вопрос создания специальной адресной инвестпрограммы с выделением федеральных средств на модернизацию основных фондов ЖКХ региона....– Я доложил президенту, что за пять лет мы удвоили объемы ввода в эксплуатацию жилья. Показатель 2023 года – 632 тысячи квадратных метров при плане 605 тысяч "квадратов". Однако, есть проблема, серьезно сдерживающая гражданское и дорожное строительство, а также восстановление исторического центра Астрахани и возведение объектов индустрии гостеприимства. Связано это с износом водопроводных и канализационных сетей МУП "Астрводоканал".Постоянные порывы на сетях водоснабжения и водоотведения провоцируют разрушение дорожного покрытия и затопление общественных пространств. На решение данной проблемы направлены практически все средства инфраструктурного меню: инфраструктурный бюджетный кредит, специальный казначейский кредит, средства Фонда национального благосостояния и программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Астраханской области", а также средства федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Общий объем инвестиций сегодня превышает 11 миллиардов рублей. Но этого недостаточно. Совместно с "Фондом развития территорий" мы разработали проект комплексного плана на период до конца 2030 года, который включает 189 мероприятий в сфере водоснабжения и 63 мероприятия в сфере водоотведения. Конечно, это потребует кратного увеличения затрат. Но это наиболее фундаментальная задача для развития Астраханской агломерации в перспективе шести лет. Очень рад, что глава государства поддержал инициативы о модернизации ЖКХ Астраханкой области.

https://ria.ru/20231012/gruzopotok-1902313526.html

https://ria.ru/20230918/tovarooborot-1896959594.html

https://ria.ru/20240405/stroitelstvo-1938056262.html

https://ria.ru/20240404/porty-1937781101.html

https://ria.ru/20240402/turizm-1937290592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область, россия, иран, игорь бабушкин, владимир путин, росморпорт, интервью