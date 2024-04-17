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Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже - РИА Новости, 17.04.2024
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02:20 17.04.2024 (обновлено: 11:21 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html
Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже
Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже - РИА Новости, 17.04.2024
Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже
Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T02:20
2024-04-17T11:21
в мире
венгрия
брюссель
будапешт
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 17 апр — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты. "Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры", — сказал Орбан на пресс-конференции, запись которой размещена в соцсети Х. По его словам, Брюссель использует принцип верховенства закона и механизм обусловленности как "политический шантаж", так как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ясно сказала", что Венгрия не получит денег из фондов ЕС "из-за миграционной и антигендерной политики".Еврокомиссия в сентябре 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, объяснив это необходимостью защитить бюджет ЕС "от нарушений принципов верховенства права". Это означало заморозку примерно 7,5 миллиарда евро, которые Будапешт должен был получить от ЕС. Впоследствии ЕК сохранила ограничения по выплатам Венгрии из общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности госзакупок, укрепления независимости судебной системы.Как подчеркивал венгерский премьер, у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт — это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
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в мире, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Венгрия, Брюссель, Будапешт, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже

Орбан: лидеры ЕС должны уйти в отставку, так как провалили все ключевые проекты

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 апр — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты.
"Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились. Нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, нам необходимы новые лидеры", — сказал Орбан на пресс-конференции, запись которой размещена в соцсети Х.
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По его словам, Брюссель использует принцип верховенства закона и механизм обусловленности как "политический шантаж", так как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "ясно сказала", что Венгрия не получит денег из фондов ЕС "из-за миграционной и антигендерной политики".
Еврокомиссия в сентябре 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, объяснив это необходимостью защитить бюджет ЕС "от нарушений принципов верховенства права". Это означало заморозку примерно 7,5 миллиарда евро, которые Будапешт должен был получить от ЕС. Впоследствии ЕК сохранила ограничения по выплатам Венгрии из общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности госзакупок, укрепления независимости судебной системы.
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Как подчеркивал венгерский премьер, у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт — это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
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В миреВенгрияБрюссельБудапештВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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