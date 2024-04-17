https://ria.ru/20240417/olimpiada-1940484021.html

В Крыму назвали идею Макрона о перемирии обманом

В Крыму назвали идею Макрона о перемирии обманом - РИА Новости, 17.04.2024

В Крыму назвали идею Макрона о перемирии обманом

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что президент Франции Эммануэль Макрон с идеей перемирия на время проведения летней Олимпиады надеется РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T01:19

2024-04-17T01:19

2024-04-17T01:30

олимпийские игры

россия

париж

украина

эммануэль макрон

владимир константинов

си цзиньпин

международный олимпийский комитет (мок)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что президент Франции Эммануэль Макрон с идеей перемирия на время проведения летней Олимпиады надеется Россию "водить за нос", так как эту древнегреческую традицию уже давно никто не соблюдает. Ранее французская радиостанция RMC сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на "олимпийское перемирие" на время Олимпийских игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя Си Цзиньпина. "Почему французский президент вспоминает только об одной традиции, причем – древнегреческой, не соблюдавшейся никем в современной истории? Американцы останавливали военные действия во Вьетнаме во время Олимпиады в Мехико? О том, что творилось в Мюнхене в 1972-м, помнит весь мир. Наемник Запада Саакашвили развязал агрессию против Южной Осетии как раз в те дни, когда стартовала Олимпиада в Пекине. И что? Кто-то на Западе осудил его за это? Макрон попросту надеется водить нас за нос. Но дальше собственного при этом не видит", — сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Макрон — сам по себе неуважаемый персонаж. "Сначала он заявляет, что отправит французских солдат на Украину, а теперь предлагает перемирие. Ты определись, ты к красивым или к умным, а то его все носит туда-сюда. Если Макрон действительно хочет перемирия, пусть позвонит Зеленскому и скажет, чтобы он перестал бомбить ЗАЭС, другие объекты. А так его заявления — просто пустое сотрясание воздуха", — подчеркнул глава парламента. Он также отметил, Олимпиада для России в нынешней ситуации не имеет ни малейшего значения. "МОК поставил Россию в такие рамки, что уже давно назрел вопрос об отказе от участия в этих соревнованиях. Никакого отношения к традиционным олимпийским принципам они уже не имеют. Французские власти открыто заявляют, что не будут рады нашим спортсменам", — сказал Константинов. Назрела необходимость полной переналадки Олимпиады, возможно даже — смены названия, считает парламентарий. "Сейчас это дискредитировавшее себя соревнование, в котором от спорта ничего не осталось. При сохранении дискриминации российской сборной, нашей страны наше участие в этом действе не просто нежелательно — вредно", — уверен глава крымского парламента. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее Макрон также заявил, что четко видит различие в допуске на Олимпиаду в Париже израильских и российских спортсменов. По его словам, Израиль не является нападавшей стороной, поэтому на Играх будет присутствовать флаг страны. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 россиян. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что "международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта".

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

https://ria.ru/20240317/makron-1933634623.html

https://ria.ru/20240415/evropa-1939995933.html

https://rsport.ria.ru/20240415/svischev-1940247528.html

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олимпийские игры, россия, париж, украина, эммануэль макрон, владимир константинов, си цзиньпин, международный олимпийский комитет (мок), в мире