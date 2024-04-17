https://ria.ru/20240417/obyski-1940678759.html

В Германии в штабе АдГ прошли обыски

В Германии в штабе АдГ прошли обыски - РИА Новости, 17.04.2024

В Германии в штабе АдГ прошли обыски

В штаб-квартире партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Ганновере проведены обыски после лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T22:47

2024-04-17T22:47

2024-04-17T23:31

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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. В штаб-квартире партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Ганновере проведены обыски после лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии по подозрению в нарушении закона о партийных пожертвованиях, сообщает издание Bild со ссылкой на правоохранителей. По данным издания, обыск начался в 9 утра по местному времени в штаб-квартире партии в столице Нижней Саксонии Ганновере и последовал после инициированного ландтагом лишения иммунитета двух членов партии и проводящегося против них расследования. Лишение неприкосновенности и обыски связаны с подозрением в незадекларированных пожертвованиях на личном счёте одного из депутатов ландтага от партии АдГ, Ансгара Шледде. Согласно Bild, сумма средств составляет 48 тысяч евро. Шледде является зампредседателем АдГ в Нижней Саксонии и намерен был баллотироваться на пост председателя партии в грядущие выходные. Ранее ряд немецких СМИ сообщал, что АдГ, вероятно, предоставляет перспективные позиции в избирательных списках в обмен на денежные выплаты, и что Шледде в этом якобы замешан. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила правую партию в выступлениях против политики Евросоюза и "восхищении Кремлем".

https://ria.ru/20240416/germaniya-1940411979.html

https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html

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в мире, ганновер, нижняя саксония, урсула фон дер ляйен, bild, еврокомиссия