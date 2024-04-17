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Генсек НАТО призвал членов альянса помогать Украине - РИА Новости, 17.04.2024
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16:38 17.04.2024 (обновлено: 17:33 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/nato-1940613399.html
Генсек НАТО призвал членов альянса помогать Украине
Генсек НАТО призвал членов альянса помогать Украине - РИА Новости, 17.04.2024
Генсек НАТО призвал членов альянса помогать Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов заявил, что, делая выбор между помощью Украине и собственным... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:38
2024-04-17T17:33
в мире
украина
чехия
нидерланды
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов заявил, что, делая выбор между помощью Украине и собственным вооружением, союзникам "надо выбирать Украину"."Украине нужно еще больше оружия. Поэтому, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине", — подчеркнул он.Уточняется, что на встрече речь шла об увеличении поддержки Киева "на фоне сложной ситуации на поле боя". По словам Столтенберга, стороны обсудили много важных вопросов, включая передачу Украине систем противовоздушной обороны. Генсек НАТО выразил уверенность, что союзники способны направить это вооружение Киеву, однако не уточнил, в каких масштабах, "так как это закрытая информация". Он добавил, что в Европе развернуто менее 100 систем ПВО Patriot, но в общем и целом члены альянса обладают значительным количеством такого оружия. По его словам, прежде всего речь идет о США.Столтенберг также сообщил, что в пятницу по запросу Владимира Зеленского проведет заседание Совета НАТО — Украина. Он добавил, что это мероприятие также будет посвящено наращиванию помощи Киеву.Москва неоднократно подчеркивала, что поставки иностранного вооружения Украине ничего не изменят и не повлияют на планы проведения специальной военной операции. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, западные страны стали прямыми участниками конфликта, передавая Киеву оружие и тренируя личный состав ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20240416/borrel-1940462169.html
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в мире, украина, чехия, нидерланды, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, Чехия, Нидерланды, НАТО, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО призвал членов альянса помогать Украине

Генсек НАТО призвал союзников выбирать не собственное вооружение, а помощь Киеву

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов заявил, что, делая выбор между помощью Украине и собственным вооружением, союзникам "надо выбирать Украину".
«
"Украине нужно еще больше оружия. Поэтому, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине", — подчеркнул он.
Уточняется, что на встрече речь шла об увеличении поддержки Киева "на фоне сложной ситуации на поле боя". По словам Столтенберга, стороны обсудили много важных вопросов, включая передачу Украине систем противовоздушной обороны. Генсек НАТО выразил уверенность, что союзники способны направить это вооружение Киеву, однако не уточнил, в каких масштабах, "так как это закрытая информация". Он добавил, что в Европе развернуто менее 100 систем ПВО Patriot, но в общем и целом члены альянса обладают значительным количеством такого оружия. По его словам, прежде всего речь идет о США.
Столтенберг также сообщил, что в пятницу по запросу Владимира Зеленского проведет заседание Совета НАТО — Украина. Он добавил, что это мероприятие также будет посвящено наращиванию помощи Киеву.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки иностранного вооружения Украине ничего не изменят и не повлияют на планы проведения специальной военной операции. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, западные страны стали прямыми участниками конфликта, передавая Киеву оружие и тренируя личный состав ВСУ на своей территории.
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В миреУкраинаЧехияНидерландыНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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