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Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью - РИА Новости, 17.04.2024
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18:10 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/moor-1940636129.html
Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью
Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью - РИА Новости, 17.04.2024
Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью
В тюменском селе Казанское, куда прибывает вода из-за паводка, работы по увеличению дамбы мешками закончат в ночь со среды на четверг, заявил губернатор... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:10
2024-04-17T18:10
тюменская область
ишим
казахстан
александр моор
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. В тюменском селе Казанское, куда прибывает вода из-за паводка, работы по увеличению дамбы мешками закончат в ночь со среды на четверг, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Моор сообщил, что вода в реке Ишим активно прибывает в первом муниципалитете, который находится на границе с Казахстаном. "Это Казанский район, гидропост Ильинка, за прошлые сутки плюс 76 сантиметров, сегодня уже 8 метров 90 сантиметров. Это на 55 сантиметров выше исторического максимума. Прогнозная величина — 10 метров", - сообщил губернатор президенту РФ Владимиру Путину. "Учитывая, что у нас было очень мало времени, чтобы защитить главный населенный пункт, село Казанское, мы, исходя из прошлого прогноза, повысили гребень дамбы до 9 метров 50 сантиметров. Активно ведем работу по укладыванию мешков, чтобы поднять уровень … до 11 метров. Сегодня в ночь эту работу закончим", - добавил Моор. Губернатор пояснил, что из зоны затопления люди эвакуированы, остались те, кто эвакуироваться не хотел, но там сейчас активно работают бригады МЧС, полиция и органы местного самоуправления. Дамбы окарауливаются.
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940134604.html
тюменская область
ишим
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тюменская область, ишим, казахстан, александр моор, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Ишим, Казахстан, Александр Моор, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью

Моор заявил, что в тюменском селе Казанское увеличат дамбу мешками сегодня ночью

© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской областиРаботы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской области
Работы по укреплению тела дамбы на реке Алабуга в селе Казанское Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. В тюменском селе Казанское, куда прибывает вода из-за паводка, работы по увеличению дамбы мешками закончат в ночь со среды на четверг, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Моор сообщил, что вода в реке Ишим активно прибывает в первом муниципалитете, который находится на границе с Казахстаном. "Это Казанский район, гидропост Ильинка, за прошлые сутки плюс 76 сантиметров, сегодня уже 8 метров 90 сантиметров. Это на 55 сантиметров выше исторического максимума. Прогнозная величина — 10 метров", - сообщил губернатор президенту РФ Владимиру Путину.
"Учитывая, что у нас было очень мало времени, чтобы защитить главный населенный пункт, село Казанское, мы, исходя из прошлого прогноза, повысили гребень дамбы до 9 метров 50 сантиметров. Активно ведем работу по укладыванию мешков, чтобы поднять уровень … до 11 метров. Сегодня в ночь эту работу закончим", - добавил Моор.
Губернатор пояснил, что из зоны затопления люди эвакуированы, остались те, кто эвакуироваться не хотел, но там сейчас активно работают бригады МЧС, полиция и органы местного самоуправления. Дамбы окарауливаются.
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Тюменская областьИшимКазахстанАлександр МоорВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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