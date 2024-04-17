https://ria.ru/20240417/moor-1940636129.html
Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью
Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью - РИА Новости, 17.04.2024
Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью
В тюменском селе Казанское, куда прибывает вода из-за паводка, работы по увеличению дамбы мешками закончат в ночь со среды на четверг, заявил губернатор... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:10
2024-04-17T18:10
2024-04-17T18:10
тюменская область
ишим
казахстан
александр моор
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940138456_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_2d82b5a1c2511e86a15a7df57e5a7d9a.jpg
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. В тюменском селе Казанское, куда прибывает вода из-за паводка, работы по увеличению дамбы мешками закончат в ночь со среды на четверг, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Моор сообщил, что вода в реке Ишим активно прибывает в первом муниципалитете, который находится на границе с Казахстаном. "Это Казанский район, гидропост Ильинка, за прошлые сутки плюс 76 сантиметров, сегодня уже 8 метров 90 сантиметров. Это на 55 сантиметров выше исторического максимума. Прогнозная величина — 10 метров", - сообщил губернатор президенту РФ Владимиру Путину. "Учитывая, что у нас было очень мало времени, чтобы защитить главный населенный пункт, село Казанское, мы, исходя из прошлого прогноза, повысили гребень дамбы до 9 метров 50 сантиметров. Активно ведем работу по укладыванию мешков, чтобы поднять уровень … до 11 метров. Сегодня в ночь эту работу закончим", - добавил Моор. Губернатор пояснил, что из зоны затопления люди эвакуированы, остались те, кто эвакуироваться не хотел, но там сейчас активно работают бригады МЧС, полиция и органы местного самоуправления. Дамбы окарауливаются.
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940134604.html
тюменская область
ишим
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940138456_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_7b6219fadca4a7f3b75098b0a083bfdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, ишим, казахстан, александр моор, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Ишим, Казахстан, Александр Моор, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью
Моор заявил, что в тюменском селе Казанское увеличат дамбу мешками сегодня ночью