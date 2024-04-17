https://ria.ru/20240417/moor-1940636129.html

Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью

Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью - РИА Новости, 17.04.2024

Укрепление дамбы мешками в тюменском селе Казанское завершат ночью

В тюменском селе Казанское, куда прибывает вода из-за паводка, работы по увеличению дамбы мешками закончат в ночь со среды на четверг, заявил губернатор... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:10

2024-04-17T18:10

2024-04-17T18:10

тюменская область

ишим

казахстан

александр моор

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. В тюменском селе Казанское, куда прибывает вода из-за паводка, работы по увеличению дамбы мешками закончат в ночь со среды на четверг, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Моор сообщил, что вода в реке Ишим активно прибывает в первом муниципалитете, который находится на границе с Казахстаном. "Это Казанский район, гидропост Ильинка, за прошлые сутки плюс 76 сантиметров, сегодня уже 8 метров 90 сантиметров. Это на 55 сантиметров выше исторического максимума. Прогнозная величина — 10 метров", - сообщил губернатор президенту РФ Владимиру Путину. "Учитывая, что у нас было очень мало времени, чтобы защитить главный населенный пункт, село Казанское, мы, исходя из прошлого прогноза, повысили гребень дамбы до 9 метров 50 сантиметров. Активно ведем работу по укладыванию мешков, чтобы поднять уровень … до 11 метров. Сегодня в ночь эту работу закончим", - добавил Моор. Губернатор пояснил, что из зоны затопления люди эвакуированы, остались те, кто эвакуироваться не хотел, но там сейчас активно работают бригады МЧС, полиция и органы местного самоуправления. Дамбы окарауливаются.

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940134604.html

тюменская область

ишим

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тюменская область, ишим, казахстан, александр моор, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024