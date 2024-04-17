Российские миротворцы выполнили свою миссию в Карабахе, заявили в Совфеде
Сенатор Бондарев: российские миротворцы выполнили свою миссию в Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Российские миротворцы в полном объеме выполнили свою миссию в Нагорном Карабахе, считает первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
«
"Согласно решению высшего руководства Азербайджана и России, сегодня начался досрочный вывод российских миротворческих войск с территории Карабаха. Первый состав и военная техника миротворцев уже покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе Азербайджана", - написал политик в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что во вторник в Международном суде ООН состоялись прения, посвященные предварительным возражениям, поданным Азербайджаном в рамках инициированного Арменией дела о предполагаемом нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На них представитель Армении Егише Киракосян заявил, что Армения не претендует на территории Азербайджана и привержена к созданию условий для крепкого и долгосрочного мира.
Он напомнил, что днем ранее, на прениях в Международном суде ООН, посвященных предварительным возражениям, поданным Азербайджаном в рамках инициированного Арменией дела о предполагаемом нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, представитель Армении Егише Киракосян заявил, что Армения не претендует на территории Азербайджана и привержена к созданию условий для крепкого и долгосрочного мира.
"Выражаю искреннюю надежду, что тем самым "Карабахский конфликт" будет считаться урегулированным и исчерпанным. Возлагаемая миссия на российских миротворцев, считаю выполненной в полном объеме, а их досрочное возвращение домой - радостным событием для родных и близких", - заключил Бондарев.
Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах
Вчера, 12:46