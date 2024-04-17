https://ria.ru/20240417/mirotvortsy-1940667905.html

Российские миротворцы выполнили свою миссию в Карабахе, заявили в Совфеде

Российские миротворцы выполнили свою миссию в Карабахе, заявили в Совфеде - РИА Новости, 17.04.2024

Российские миротворцы выполнили свою миссию в Карабахе, заявили в Совфеде

Российские миротворцы в полном объеме выполнили свою миссию в Нагорном Карабахе, считает первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T21:02

2024-04-17T21:02

2024-04-17T21:02

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

виктор бондарев

оон

совет федерации рф

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Российские миротворцы в полном объеме выполнили свою миссию в Нагорном Карабахе, считает первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Согласно решению высшего руководства Азербайджана и России, сегодня начался досрочный вывод российских миротворческих войск с территории Карабаха. Первый состав и военная техника миротворцев уже покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе Азербайджана", - написал политик в своем Telegram-канале. Он напомнил, что во вторник в Международном суде ООН состоялись прения, посвященные предварительным возражениям, поданным Азербайджаном в рамках инициированного Арменией дела о предполагаемом нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На них представитель Армении Егише Киракосян заявил, что Армения не претендует на территории Азербайджана и привержена к созданию условий для крепкого и долгосрочного мира. Он напомнил, что днем ранее, на прениях в Международном суде ООН, посвященных предварительным возражениям, поданным Азербайджаном в рамках инициированного Арменией дела о предполагаемом нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, представитель Армении Егише Киракосян заявил, что Армения не претендует на территории Азербайджана и привержена к созданию условий для крепкого и долгосрочного мира. "Выражаю искреннюю надежду, что тем самым "Карабахский конфликт" будет считаться урегулированным и исчерпанным. Возлагаемая миссия на российских миротворцев, считаю выполненной в полном объеме, а их досрочное возвращение домой - радостным событием для родных и близких", - заключил Бондарев.

https://ria.ru/20240416/oon-1940352811.html

https://ria.ru/20240417/karabakh-1940555983.html

армения

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нагорный карабах

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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, виктор бондарев, оон, совет федерации рф, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе