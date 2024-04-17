https://ria.ru/20240417/minzdrav-1940624298.html

Специалистов Минздрава в пострадавших регионах хватает, заверил Мурашко

Специалистов Минздрава в пострадавших регионах хватает, заверил Мурашко - РИА Новости, 17.04.2024

Специалистов Минздрава в пострадавших регионах хватает, заверил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил президента России Владимира Путина, что специалистов в регионах с паводками хватает. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:17

2024-04-17T17:17

2024-04-17T17:17

происшествия

россия

михаил мурашко

наводнения в россии — 2024

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил президента России Владимира Путина, что специалистов в регионах с паводками хватает. "Да, хватает специалистов, поскольку пришлось в Оренбургской области эвакуировать медицинские организации, соответственно, меняли маршруты по маршрутизации пациентов с экстренными состояниями по плановой помощи", - сказал Мурашко на совещании у президента РФ.Он добавил, что вся медицинская помощь в связи с паводками оказывается в полном объеме, дополнительных ресурсов не нужно.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, михаил мурашко, наводнения в россии — 2024, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)