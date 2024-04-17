https://ria.ru/20240417/minzdrav-1940624298.html
Специалистов Минздрава в пострадавших регионах хватает, заверил Мурашко
Специалистов Минздрава в пострадавших регионах хватает, заверил Мурашко - РИА Новости, 17.04.2024
Специалистов Минздрава в пострадавших регионах хватает, заверил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил президента России Владимира Путина, что специалистов в регионах с паводками хватает. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:17
2024-04-17T17:17
2024-04-17T17:17
происшествия
россия
михаил мурашко
наводнения в россии — 2024
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил президента России Владимира Путина, что специалистов в регионах с паводками хватает. "Да, хватает специалистов, поскольку пришлось в Оренбургской области эвакуировать медицинские организации, соответственно, меняли маршруты по маршрутизации пациентов с экстренными состояниями по плановой помощи", - сказал Мурашко на совещании у президента РФ.Он добавил, что вся медицинская помощь в связи с паводками оказывается в полном объеме, дополнительных ресурсов не нужно.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, михаил мурашко, наводнения в россии — 2024, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Россия, Михаил Мурашко, Наводнения в России — 2024, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Специалистов Минздрава в пострадавших регионах хватает, заверил Мурашко
Мурашко: медицинская помощь в пострадавших регионах оказывается полностью