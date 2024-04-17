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В России создают новый комплекс управления артиллерийским огнем - РИА Новости, 17.04.2024
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08:08 17.04.2024 (обновлено: 08:34 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/minoborony-1940504176.html
В России создают новый комплекс управления артиллерийским огнем
В России создают новый комплекс управления артиллерийским огнем - РИА Новости, 17.04.2024
В России создают новый комплекс управления артиллерийским огнем
Для Вооруженных сил России создаётся новый носимый комплекс управления артиллерийским огнём, который многократно увеличит скорость передачи целеуказаний,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:08
2024-04-17T08:34
безопасность
россия
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для Вооруженных сил России создаётся новый носимый комплекс управления артиллерийским огнём, который многократно увеличит скорость передачи целеуказаний, сообщили в среду в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Генералу армии Сергею Шойгу доложили о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнём, который позволяет многократно увеличить скорость передачи целеуказаний артиллерийским расчётам", - сказали в министерстве. Там отметили, что главе российского военного ведомства представили оборудование и имущество для обеспечения жизнедеятельности и организации быта военнослужащих, которые уже прошли опытную эксплуатацию в зоне проведения СВО и показали свою актуальность. Также министру обороны РФ представили оборудование и имущество для организации быта военнослужащих в зоне спецоперации. "В числе представленных образцов оборудование для санитарной обработки и помывки личного состава в полевых условиях, многофункциональный спальный модуль, оборудование для приготовления пищи в полевых условиях, а также малогабаритные рационы питания", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20231101/shoygu-1906802358.html
https://ria.ru/20240126/oruzhie-1923700140.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
В России создают новый комплекс управления артиллерийским огнем

Минобороны: для ВС создают новый комплекс управления артиллерийским огнем

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении
Самоходная артиллерийская установка Малка на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для Вооруженных сил России создаётся новый носимый комплекс управления артиллерийским огнём, который многократно увеличит скорость передачи целеуказаний, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Источник: Шойгу встряхнул руководство органов военного управления и округов
1 ноября 2023, 20:38
"Генералу армии Сергею Шойгу доложили о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнём, который позволяет многократно увеличить скорость передачи целеуказаний артиллерийским расчётам", - сказали в министерстве.
Там отметили, что главе российского военного ведомства представили оборудование и имущество для обеспечения жизнедеятельности и организации быта военнослужащих, которые уже прошли опытную эксплуатацию в зоне проведения СВО и показали свою актуальность.
Также министру обороны РФ представили оборудование и имущество для организации быта военнослужащих в зоне спецоперации.
"В числе представленных образцов оборудование для санитарной обработки и помывки личного состава в полевых условиях, многофункциональный спальный модуль, оборудование для приготовления пищи в полевых условиях, а также малогабаритные рационы питания", - сказали в Минобороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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