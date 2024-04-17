https://ria.ru/20240417/minoborony-1940504176.html

В России создают новый комплекс управления артиллерийским огнем

В России создают новый комплекс управления артиллерийским огнем - РИА Новости, 17.04.2024

В России создают новый комплекс управления артиллерийским огнем

Для Вооруженных сил России создаётся новый носимый комплекс управления артиллерийским огнём, который многократно увеличит скорость передачи целеуказаний,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:08

2024-04-17T08:08

2024-04-17T08:34

безопасность

россия

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Для Вооруженных сил России создаётся новый носимый комплекс управления артиллерийским огнём, который многократно увеличит скорость передачи целеуказаний, сообщили в среду в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Генералу армии Сергею Шойгу доложили о разработке перспективного носимого комплекса автоматизации управления артиллерийским огнём, который позволяет многократно увеличить скорость передачи целеуказаний артиллерийским расчётам", - сказали в министерстве. Там отметили, что главе российского военного ведомства представили оборудование и имущество для обеспечения жизнедеятельности и организации быта военнослужащих, которые уже прошли опытную эксплуатацию в зоне проведения СВО и показали свою актуальность. Также министру обороны РФ представили оборудование и имущество для организации быта военнослужащих в зоне спецоперации. "В числе представленных образцов оборудование для санитарной обработки и помывки личного состава в полевых условиях, многофункциональный спальный модуль, оборудование для приготовления пищи в полевых условиях, а также малогабаритные рационы питания", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20231101/shoygu-1906802358.html

https://ria.ru/20240126/oruzhie-1923700140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу