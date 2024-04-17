https://ria.ru/20240417/minoborony-1940503667.html
В России создали многоцелевых транспортных роботов
В России создали многоцелевых транспортных роботов - РИА Новости, 17.04.2024
В России создали многоцелевых транспортных роботов
В России создали многоцелевого транспортного робота, который может в том числе эвакуировать раненых с поля боя, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:06
2024-04-17T08:06
2024-04-17T09:34
безопасность
технологии
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940509325_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aff76337a4ad102fc692c54f8c6372e3.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России создали многоцелевого транспортного робота, который может в том числе эвакуировать раненых с поля боя, сообщили в Минобороны.Главе ведомства Сергею Шойгу в центре "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники."В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси", — говорится в сообщении.Шойгу отметил высокую востребованность медицинского робота в зоне спецоперации и поручил ускорить его доработку и начало серийного производства."Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно", — заявил Шойгу.Он поручил своим заместителям упростить процедуру приема на вооружение новых разработок, если их успешно испытали в зоне проведения спецоперации.
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921160560.html
https://ria.ru/20240408/robot-1938481555.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940509325_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0196eaabdf2540525a2d4e405b81efb2.jpg
Многоцелевые транспортные роботы и другие разработки представили Шойгу
В России созданы многоцелевые транспортные роботы, предназначенные, в частности, для эвакуации раненых с поля боя, эту и другие перспективные разработки представили Шойгу, сообщили в Минобороны.
2024-04-17T08:06
true
PT4M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, сергей шойгу
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Шойгу
В России создали многоцелевых транспортных роботов
Минобороны: в России создали роботов для эвакуации раненых с поля боя
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
В России создали многоцелевого транспортного робота, который может в том числе эвакуировать раненых с поля боя, сообщили в Минобороны
.
Главе ведомства Сергею Шойгу
в центре "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.
"В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси", — говорится в сообщении.
Шойгу отметил высокую востребованность медицинского робота в зоне спецоперации и поручил ускорить его доработку и начало серийного производства.
"Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно", — заявил Шойгу.
Он поручил своим заместителям упростить процедуру приема на вооружение новых разработок, если их успешно испытали в зоне проведения спецоперации.