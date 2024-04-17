https://ria.ru/20240417/minoborony-1940503667.html

В России создали многоцелевых транспортных роботов

В России создали многоцелевых транспортных роботов - РИА Новости, 17.04.2024

В России создали многоцелевых транспортных роботов

В России создали многоцелевого транспортного робота, который может в том числе эвакуировать раненых с поля боя, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:06

2024-04-17T08:06

2024-04-17T09:34

безопасность

технологии

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России создали многоцелевого транспортного робота, который может в том числе эвакуировать раненых с поля боя, сообщили в Минобороны.Главе ведомства Сергею Шойгу в центре "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники."В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси", — говорится в сообщении.Шойгу отметил высокую востребованность медицинского робота в зоне спецоперации и поручил ускорить его доработку и начало серийного производства."Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно", — заявил Шойгу.Он поручил своим заместителям упростить процедуру приема на вооружение новых разработок, если их успешно испытали в зоне проведения спецоперации.

https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921160560.html

https://ria.ru/20240408/robot-1938481555.html

россия

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Многоцелевые транспортные роботы и другие разработки представили Шойгу В России созданы многоцелевые транспортные роботы, предназначенные, в частности, для эвакуации раненых с поля боя, эту и другие перспективные разработки представили Шойгу, сообщили в Минобороны. 2024-04-17T08:06 true PT4M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, технологии, россия, сергей шойгу