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В России создали многоцелевых транспортных роботов - РИА Новости, 17.04.2024
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08:06 17.04.2024 (обновлено: 09:34 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/minoborony-1940503667.html
В России создали многоцелевых транспортных роботов
В России создали многоцелевых транспортных роботов - РИА Новости, 17.04.2024
В России создали многоцелевых транспортных роботов
В России создали многоцелевого транспортного робота, который может в том числе эвакуировать раненых с поля боя, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:06
2024-04-17T09:34
безопасность
технологии
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России создали многоцелевого транспортного робота, который может в том числе эвакуировать раненых с поля боя, сообщили в Минобороны.Главе ведомства Сергею Шойгу в центре "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники."В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси", — говорится в сообщении.Шойгу отметил высокую востребованность медицинского робота в зоне спецоперации и поручил ускорить его доработку и начало серийного производства."Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно", — заявил Шойгу.Он поручил своим заместителям упростить процедуру приема на вооружение новых разработок, если их успешно испытали в зоне проведения спецоперации.
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921160560.html
https://ria.ru/20240408/robot-1938481555.html
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353
60
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Многоцелевые транспортные роботы и другие разработки представили Шойгу
В России созданы многоцелевые транспортные роботы, предназначенные, в частности, для эвакуации раненых с поля боя, эту и другие перспективные разработки представили Шойгу, сообщили в Минобороны.
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безопасность, технологии, россия, сергей шойгу
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Шойгу
В России создали многоцелевых транспортных роботов

Минобороны: в России создали роботов для эвакуации раненых с поля боя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В России создали многоцелевого транспортного робота, который может в том числе эвакуировать раненых с поля боя, сообщили в Минобороны.
Главе ведомства Сергею Шойгу в центре "Патриот" представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.
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"В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси", — говорится в сообщении.
Шойгу отметил высокую востребованность медицинского робота в зоне спецоперации и поручил ускорить его доработку и начало серийного производства.
"Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно", — заявил Шойгу.
Он поручил своим заместителям упростить процедуру приема на вооружение новых разработок, если их успешно испытали в зоне проведения спецоперации.
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