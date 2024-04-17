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В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ - РИА Новости, 17.04.2024
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08:02 17.04.2024 (обновлено: 10:38 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/minoborony-1940503003.html
В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ
В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ - РИА Новости, 17.04.2024
В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ
До конца мая для Вооруженных сил России изготовят первые 30 робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств, сообщили в среду в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:02
2024-04-17T10:38
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. До конца мая для Вооруженных сил России изготовят первые 30 робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств, сообщили в среду в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Глава российского ведомства потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Министру обороны РФ доложили, что уже до конца следующего месяца будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов", - сказали в Минобороны.
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Освоение новой роботизированной платформы наземного беспилотного аппарата
Бойцы гвардейского полка 1430 на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата. Используется устройство для подвоза боекомплекта и минирования, в управлении достаточно проста, никаких сложностей не возникает.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ

Минобороны: первые 30 робототехнических платформ изготовят до конца мая

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. До конца мая для Вооруженных сил России изготовят первые 30 робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества.
"Глава российского ведомства потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Министру обороны РФ доложили, что уже до конца следующего месяца будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов", - сказали в Минобороны.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС России
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БезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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