https://ria.ru/20240417/minoborony-1940503003.html
В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ
В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ - РИА Новости, 17.04.2024
В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ
До конца мая для Вооруженных сил России изготовят первые 30 робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств, сообщили в среду в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:02
2024-04-17T08:02
2024-04-17T10:38
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. До конца мая для Вооруженных сил России изготовят первые 30 робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств, сообщили в среду в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Глава российского ведомства потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Министру обороны РФ доложили, что уже до конца следующего месяца будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20240109/oruzhie-1920282626.html
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2024-04-17T08:02
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ
Минобороны: первые 30 робототехнических платформ изготовят до конца мая