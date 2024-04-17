https://ria.ru/20240417/minoborony-1940503003.html

В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ

В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ - РИА Новости, 17.04.2024

В России до конца мая изготовят первые 30 робототехнических платформ

До конца мая для Вооруженных сил России изготовят первые 30 робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств, сообщили в среду в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:02

2024-04-17T08:02

2024-04-17T10:38

безопасность

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940518940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c708a3ba77410fc7e63b82773d16be75.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. До конца мая для Вооруженных сил России изготовят первые 30 робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств, сообщили в среду в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта СВО. Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества. "Глава российского ведомства потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. Министру обороны РФ доложили, что уже до конца следующего месяца будут изготовлены для поставки в войска первые 30 образцов", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20240109/oruzhie-1920282626.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освоение новой роботизированной платформы наземного беспилотного аппарата Бойцы гвардейского полка 1430 на Запорожском направлении осваивают новую универсальную роботизированную платформу наземного беспилотного аппарата. Используется устройство для подвоза боекомплекта и минирования, в управлении достаточно проста, никаких сложностей не возникает. 2024-04-17T08:02 true PT4M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу