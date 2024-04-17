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В Оренбурге более четырех тысяч домов освободилось от паводковых вод

В Оренбурге более четырех тысяч домов освободилось от паводковых вод - РИА Новости, 17.04.2024

В Оренбурге более четырех тысяч домов освободилось от паводковых вод

Свыше 4,1 тысячи жилых домов уже освободились от паводковых вод в Оренбурге, более 400 из них - за минувшие сутки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:11

2024-04-17T12:11

2024-04-17T12:11

жилье

оренбург

россия

орск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Свыше 4,1 тысячи жилых домов уже освободились от паводковых вод в Оренбурге, более 400 из них - за минувшие сутки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "За сутки от воды освободились более 400 строений, всего с момента стабилизации обстановки в городе вода ушла из 4,11 тысячи домов", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что зоне подтопления в городе остаются более 6,5 тысячи домов и 11,2 тысячи придомовых участков. "Эвакуировано 1,91 тысячи человек, в том числе 348 детей. В Орске остаются подтопленными более 2,81 тысячи домов и участков", - добавил представитель ведомства.

оренбург

россия

орск

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жилье, оренбург, россия, орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, прорыв дамбы в орске