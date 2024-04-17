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Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка - РИА Новости, 17.04.2024
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17:18 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/liniya-1940624929.html
Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка
Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка - РИА Новости, 17.04.2024
Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка
Горячая линия по психологической помощи в российских регионах, пострадавших от паводка, работает круглосуточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:18
2024-04-17T17:18
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Горячая линия по психологической помощи в российских регионах, пострадавших от паводка, работает круглосуточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Дополнительно сделали круглосуточный режим горячей линии по психологической помощи "122". Обращения есть. Всё отрабатываем в штатном режиме", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка

Мурашко рассказал о работе горячей линии психологической помощи в зоне паводка

© Фото : Правительство Курганской области / Николай ПушилинРазлив реки Тобол в Курганской области
Разлив реки Тобол в Курганской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Правительство Курганской области / Николай Пушилин
Разлив реки Тобол в Курганской области
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Горячая линия по психологической помощи в российских регионах, пострадавших от паводка, работает круглосуточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Дополнительно сделали круглосуточный режим горячей линии по психологической помощи "122". Обращения есть. Всё отрабатываем в штатном режиме", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Сотрудники МЧС РФ на одной из подтопленных улиц Орска - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
МЧС России оценило ситуация с паводком
9 апреля, 21:43
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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