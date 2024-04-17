https://ria.ru/20240417/liniya-1940624929.html
Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка
Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка - РИА Новости, 17.04.2024
Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка
Горячая линия по психологической помощи в российских регионах, пострадавших от паводка, работает круглосуточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:18
2024-04-17T17:18
2024-04-17T17:18
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Горячая линия по психологической помощи в российских регионах, пострадавших от паводка, работает круглосуточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Дополнительно сделали круглосуточный режим горячей линии по психологической помощи "122". Обращения есть. Всё отрабатываем в штатном режиме", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938952471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка
Мурашко рассказал о работе горячей линии психологической помощи в зоне паводка