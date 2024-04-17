https://ria.ru/20240417/liniya-1940624929.html

Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка

Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка - РИА Новости, 17.04.2024

Мурашко рассказал о работе горячей линии для пострадавших от паводка

Горячая линия по психологической помощи в российских регионах, пострадавших от паводка, работает круглосуточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:18

2024-04-17T17:18

2024-04-17T17:18

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

владимир путин

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Горячая линия по психологической помощи в российских регионах, пострадавших от паводка, работает круглосуточно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Дополнительно сделали круглосуточный режим горячей линии по психологической помощи "122". Обращения есть. Всё отрабатываем в штатном режиме", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938952471.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024