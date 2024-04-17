https://ria.ru/20240417/lenoblast-1940640728.html

Более 170 объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе

Более 170 объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе - РИА Новости, 17.04.2024

Более 170 объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе

Более 170 коммунальных и социальных объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:47

2024-04-17T18:47

2024-04-17T18:47

ленинградская область

енакиево

мариуполь

донбасс

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Более 170 коммунальных и социальных объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Рост экономики дает возможность поддерживать города Донбасса и участников СВО. За полтора года работы восстановили более 170 объектов в Енакиево и Мариуполе: школы, жилые дома, коммуникации. Каждый житель Ленобласти, который там работал, ремонтировал, лечил, учил, получил 100-процентную прививку от нацизма", - сказал Александр Дрозденко, выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчетом. Он добавил, что участникам специальной военной операции и членам их семей в Ленобласти оказывается комплексная поддержка: 65 льгот, выплаты компенсаций, именные стипендии, земельные сертификаты. Ранее идею создания центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией для ветеранов СВО в Ленинградской области поддержали федеральный фонд "Защитники Отечества" и крупнейший центр протезирования АО "ЦИТО". По оценке губернатора Ленобласти, преимуществом этого проекта является, в частности, то, что для ветеранов СВО на одной площадке "будет объединен лучший опыт в протезировании, реабилитации, профессиональной подготовке и социализации". Ожидается, что данный проект может быть реализован на площадке во Всеволожске до конца этого года.

https://ria.ru/20240406/kursy-1938227211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

енакиево, мариуполь, донбасс, александр дрозденко