Более 170 объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Более 170 коммунальных и социальных объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Рост экономики дает возможность поддерживать города Донбасса и участников СВО. За полтора года работы восстановили более 170 объектов в Енакиево и Мариуполе: школы, жилые дома, коммуникации. Каждый житель Ленобласти, который там работал, ремонтировал, лечил, учил, получил 100-процентную прививку от нацизма", - сказал Александр Дрозденко, выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчетом.
Он добавил, что участникам специальной военной операции и членам их семей в Ленобласти оказывается комплексная поддержка: 65 льгот, выплаты компенсаций, именные стипендии, земельные сертификаты.
Ранее идею создания центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией для ветеранов СВО в Ленинградской области поддержали федеральный фонд "Защитники Отечества" и крупнейший центр протезирования АО "ЦИТО". По оценке губернатора Ленобласти, преимуществом этого проекта является, в частности, то, что для ветеранов СВО на одной площадке "будет объединен лучший опыт в протезировании, реабилитации, профессиональной подготовке и социализации". Ожидается, что данный проект может быть реализован на площадке во Всеволожске до конца этого года.