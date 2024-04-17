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Более 170 объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе - РИА Новости, 17.04.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
18:47 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/lenoblast-1940640728.html
Более 170 объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе
Более 170 объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе - РИА Новости, 17.04.2024
Более 170 объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе
Более 170 коммунальных и социальных объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:47
2024-04-17T18:47
ленинградская область
енакиево
мариуполь
донбасс
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Более 170 коммунальных и социальных объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Рост экономики дает возможность поддерживать города Донбасса и участников СВО. За полтора года работы восстановили более 170 объектов в Енакиево и Мариуполе: школы, жилые дома, коммуникации. Каждый житель Ленобласти, который там работал, ремонтировал, лечил, учил, получил 100-процентную прививку от нацизма", - сказал Александр Дрозденко, выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчетом. Он добавил, что участникам специальной военной операции и членам их семей в Ленобласти оказывается комплексная поддержка: 65 льгот, выплаты компенсаций, именные стипендии, земельные сертификаты. Ранее идею создания центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией для ветеранов СВО в Ленинградской области поддержали федеральный фонд "Защитники Отечества" и крупнейший центр протезирования АО "ЦИТО". По оценке губернатора Ленобласти, преимуществом этого проекта является, в частности, то, что для ветеранов СВО на одной площадке "будет объединен лучший опыт в протезировании, реабилитации, профессиональной подготовке и социализации". Ожидается, что данный проект может быть реализован на площадке во Всеволожске до конца этого года.
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енакиево, мариуполь, донбасс, александр дрозденко
Ленинградская область , Енакиево, Мариуполь, Донбасс, Александр Дрозденко

Более 170 объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Более 170 коммунальных и социальных объектов восстановила Ленобласть в Енакиево и Мариуполе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Рост экономики дает возможность поддерживать города Донбасса и участников СВО. За полтора года работы восстановили более 170 объектов в Енакиево и Мариуполе: школы, жилые дома, коммуникации. Каждый житель Ленобласти, который там работал, ремонтировал, лечил, учил, получил 100-процентную прививку от нацизма", - сказал Александр Дрозденко, выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным отчетом.
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Он добавил, что участникам специальной военной операции и членам их семей в Ленобласти оказывается комплексная поддержка: 65 льгот, выплаты компенсаций, именные стипендии, земельные сертификаты.
Ранее идею создания центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией для ветеранов СВО в Ленинградской области поддержали федеральный фонд "Защитники Отечества" и крупнейший центр протезирования АО "ЦИТО". По оценке губернатора Ленобласти, преимуществом этого проекта является, в частности, то, что для ветеранов СВО на одной площадке "будет объединен лучший опыт в протезировании, реабилитации, профессиональной подготовке и социализации". Ожидается, что данный проект может быть реализован на площадке во Всеволожске до конца этого года.
 
Ленинградская областьЕнакиевоМариупольДонбассАлександр Дрозденко
 
 
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