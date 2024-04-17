https://ria.ru/20240417/kuleba-1940579178.html

Украинская экономика разрушится без ПВО, заявил Кулеба

Украинская экономика разрушится без ПВО, заявил Кулеба - РИА Новости, 17.04.2024

Украинская экономика разрушится без ПВО, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киев не получит новые системы противовоздушной обороны, то украинская экономика будет разрушена. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:19

2024-04-17T14:19

2024-04-17T14:43

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киев не получит новые системы противовоздушной обороны, то украинская экономика будет разрушена. "Если мы не получим системы (ПВО), наша экономика будет разрушена", - сказал глава МИД Украины в интервью радиостанции LBC. Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, вооруженные силы украины