Украинская экономика разрушится без ПВО, заявил Кулеба
Кулеба: если Украина не получит новые системы ПВО, ее экономика будет разрушена
© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киев не получит новые системы противовоздушной обороны, то украинская экономика будет разрушена.
"Если мы не получим системы (ПВО), наша экономика будет разрушена", - сказал глава МИД Украины в интервью радиостанции LBC.
Кулеба 10 апреля заявил, что его "добрая" дипломатия не сработала, и теперь он планирует жестко требовать у Запада системы ПВО Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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