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В Анкаре презентовали книгу "Я — Владимир Путин" - РИА Новости, 17.04.2024
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19:44 17.04.2024 (обновлено: 20:15 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/kniga-1940652156.html
В Анкаре презентовали книгу "Я — Владимир Путин"
В Анкаре презентовали книгу "Я — Владимир Путин" - РИА Новости, 17.04.2024
В Анкаре презентовали книгу "Я — Владимир Путин"
Книга "Ben - Vladimir Putin" ("Я - Владимир Путин"), состоящая из избранных статей и выступлений президента РФ Владимира Путина на турецком языке презентована в РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:44
2024-04-17T20:15
турция
россия
владимир путин
алексей ерхов
реджеп тайип эрдоган
газпром
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АНКАРА, 17 апр - РИА Новости. Книга "Ben - Vladimir Putin" ("Я - Владимир Путин"), состоящая из избранных статей и выступлений президента РФ Владимира Путина на турецком языке презентована в среду турецкому читателю в Российском центре культуры и науки в турецкой столице - Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. Отдельная часть книги наглядно показывает, как Владимир Путин воспринимает современные российско-турецкие отношения, как он ценит связи и контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выступивший на презентации издатель Эрдем Эрген заявил, что президент России Владимир Путин, его заявления представляют большой интерес для турецкой аудитории. "Владимир Путин является одним из мировых лидеров, определяющих геополитическую повестку. В этой связи, я уверен, что книга будет пользоваться популярностью среди турецкой аудитории",- сказал издатель. Переводчик книги, профессор Бахар Гюнеш, подключившись к презентации в режиме видеоконференции, заявила, что согласилась на работу над книгой сразу же, без раздумий. "Для меня это гордость. Это было огромное удовольствие работать над этой книгой", - заявила она. Известный турецкий историк, политический аналитик, являющийся редактором книги, Мехмет Перинчек заявил, что книга знакомит Турцию, турецкий народ с видением российского лидера международной геополитической обстановки. "Хорошие отношения Турции и России играют на руку не только обеим странам, но и всему региону. Любые отрицательные моменты в отношениях играют на руку Западу. С приходом к власти Владимира Путина наблюдается подъем в становлении российского государства... Эта книга позволит не только понять Россию, но и на мой взгляд, станет наглядным примером того, как преодолеваются препятствия. Россия и Турция привязаны друг к другу, области страны нуждаются друг в друге", - сказал он. В свою очередь посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что издание книги было сложным процессом. "Эта книга важна, чтобы турецкий читатель понял образ мыслей, менталитет нашего президента, нашего народа. Время тяжёлое, разгораются конфликты, рушатся межгосударственные отношения. В этих условиях исключительно важно знать и понимать друг друга. Лучше всего понимать это из книг о лидерах, которые олицетворяют наш народ. Так, как думает Владимир Путин, думает примерно 80% нашего народа, который проголосовал за него на последних выборах", - сказал посол. Ерхов отметил, что по традиции загадал желание о том, чтобы двусторонние отношения Турции и России развивались успешно, крепла дружба, сотрудничество процветало. Финансовую поддержку в издании книги оказали ПАО "Газпром" и Торговый дом "Татарстан".
https://ria.ru/20231016/preduprezhdenie-1903101182.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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Презентация книги "Я – Владимир Путин" в Российском центре культуры в Анкаре
В Российском центре культуры в Анкаре прошла презентация книги «Я - Владимир Путин», содержащей переведенные на турецкий язык избранные статьи и выступления президента РФ
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турция, россия, владимир путин, алексей ерхов, реджеп тайип эрдоган, газпром
Турция, Россия, Владимир Путин, Алексей Ерхов, Реджеп Тайип Эрдоган, Газпром
В Анкаре презентовали книгу "Я — Владимир Путин"

В Анкаре презентовали книгу "Я — Владимир Путин" с избранными статьями лидера

Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 апр - РИА Новости. Книга "Ben - Vladimir Putin" ("Я - Владимир Путин"), состоящая из избранных статей и выступлений президента РФ Владимира Путина на турецком языке презентована в среду турецкому читателю в Российском центре культуры и науки в турецкой столице - Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.
Отдельная часть книги наглядно показывает, как Владимир Путин воспринимает современные российско-турецкие отношения, как он ценит связи и контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Выступивший на презентации издатель Эрдем Эрген заявил, что президент России Владимир Путин, его заявления представляют большой интерес для турецкой аудитории.
«
"Владимир Путин является одним из мировых лидеров, определяющих геополитическую повестку. В этой связи, я уверен, что книга будет пользоваться популярностью среди турецкой аудитории",- сказал издатель.
Переводчик книги, профессор Бахар Гюнеш, подключившись к презентации в режиме видеоконференции, заявила, что согласилась на работу над книгой сразу же, без раздумий.
«
"Для меня это гордость. Это было огромное удовольствие работать над этой книгой", - заявила она.
Известный турецкий историк, политический аналитик, являющийся редактором книги, Мехмет Перинчек заявил, что книга знакомит Турцию, турецкий народ с видением российского лидера международной геополитической обстановки.
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«
"Хорошие отношения Турции и России играют на руку не только обеим странам, но и всему региону. Любые отрицательные моменты в отношениях играют на руку Западу. С приходом к власти Владимира Путина наблюдается подъем в становлении российского государства... Эта книга позволит не только понять Россию, но и на мой взгляд, станет наглядным примером того, как преодолеваются препятствия. Россия и Турция привязаны друг к другу, области страны нуждаются друг в друге", - сказал он.
В свою очередь посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что издание книги было сложным процессом.
«
"Эта книга важна, чтобы турецкий читатель понял образ мыслей, менталитет нашего президента, нашего народа. Время тяжёлое, разгораются конфликты, рушатся межгосударственные отношения. В этих условиях исключительно важно знать и понимать друг друга. Лучше всего понимать это из книг о лидерах, которые олицетворяют наш народ. Так, как думает Владимир Путин, думает примерно 80% нашего народа, который проголосовал за него на последних выборах", - сказал посол.
Ерхов отметил, что по традиции загадал желание о том, чтобы двусторонние отношения Турции и России развивались успешно, крепла дружба, сотрудничество процветало.
Финансовую поддержку в издании книги оказали ПАО "Газпром" и Торговый дом "Татарстан".
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