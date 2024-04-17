В Анкаре презентовали книгу "Я — Владимир Путин"
В Анкаре презентовали книгу "Я — Владимир Путин" с избранными статьями лидера
АНКАРА, 17 апр - РИА Новости. Книга "Ben - Vladimir Putin" ("Я - Владимир Путин"), состоящая из избранных статей и выступлений президента РФ Владимира Путина на турецком языке презентована в среду турецкому читателю в Российском центре культуры и науки в турецкой столице - Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.
Отдельная часть книги наглядно показывает, как Владимир Путин воспринимает современные российско-турецкие отношения, как он ценит связи и контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Выступивший на презентации издатель Эрдем Эрген заявил, что президент России Владимир Путин, его заявления представляют большой интерес для турецкой аудитории.
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"Владимир Путин является одним из мировых лидеров, определяющих геополитическую повестку. В этой связи, я уверен, что книга будет пользоваться популярностью среди турецкой аудитории",- сказал издатель.
Переводчик книги, профессор Бахар Гюнеш, подключившись к презентации в режиме видеоконференции, заявила, что согласилась на работу над книгой сразу же, без раздумий.
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"Для меня это гордость. Это было огромное удовольствие работать над этой книгой", - заявила она.
Известный турецкий историк, политический аналитик, являющийся редактором книги, Мехмет Перинчек заявил, что книга знакомит Турцию, турецкий народ с видением российского лидера международной геополитической обстановки.
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"Хорошие отношения Турции и России играют на руку не только обеим странам, но и всему региону. Любые отрицательные моменты в отношениях играют на руку Западу. С приходом к власти Владимира Путина наблюдается подъем в становлении российского государства... Эта книга позволит не только понять Россию, но и на мой взгляд, станет наглядным примером того, как преодолеваются препятствия. Россия и Турция привязаны друг к другу, области страны нуждаются друг в друге", - сказал он.
В свою очередь посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что издание книги было сложным процессом.
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"Эта книга важна, чтобы турецкий читатель понял образ мыслей, менталитет нашего президента, нашего народа. Время тяжёлое, разгораются конфликты, рушатся межгосударственные отношения. В этих условиях исключительно важно знать и понимать друг друга. Лучше всего понимать это из книг о лидерах, которые олицетворяют наш народ. Так, как думает Владимир Путин, думает примерно 80% нашего народа, который проголосовал за него на последних выборах", - сказал посол.
Ерхов отметил, что по традиции загадал желание о том, чтобы двусторонние отношения Турции и России развивались успешно, крепла дружба, сотрудничество процветало.
Финансовую поддержку в издании книги оказали ПАО "Газпром" и Торговый дом "Татарстан".
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