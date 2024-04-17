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К такому их не готовили. Китай рассказал о планах на Украину - РИА Новости, 17.04.2024
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08:00 17.04.2024 (обновлено: 08:04 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/kitay-1940403327.html
К такому их не готовили. Китай рассказал о планах на Украину
К такому их не готовили. Китай рассказал о планах на Украину - РИА Новости, 17.04.2024
К такому их не готовили. Китай рассказал о планах на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц совершил второй за менее чем два года официальный визит в КНР. Три дня он пытался убедить китайские власти прекратить сотрудничество РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:00
2024-04-17T08:04
китай
пекин
олаф шольц
си цзиньпин
евросоюз
германия
россия
украина
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Канцлер Германии Олаф Шольц совершил второй за менее чем два года официальный визит в КНР. Три дня он пытался убедить китайские власти прекратить сотрудничество с Москвой, рассказывая о перспективах экономического взаимодействия с Евросоюзом. Что из этого вышло — в материале РИА Новости.Любовное настроениеПервую часть путешествия на Восток Шольц посвятил сугубо экономическим вопросам. Сначала он прилетел в мегаполис Чунцин, где посетил предприятие немецкой компании Bosch. Встретился со студентами — побеседовал с ними о городском планировании, с региональным секретарем компартии, поплавал на лодке по реке Янцзы. Следующий день провел в финансовом центре страны Шанхае.Впервые Шольц побывал в Китае в ноябре 2022-го. С тех пор отношения между Пекином и Берлином заметно изменились. В 2023-м в Германии даже опубликовали специальную стратегию по КНР. Главная идея: надо избавиться от экономической зависимости от Китая в критически важных отраслях. Это вполне в рамках политики ЕС, где тоже утвердили собственную программу "экономической безопасности".Впрочем, есть и разница. В частности, в Берлине не хотят рисковать торговыми отношениями. КНР восьмой год подряд оказывается крупнейшим коммерческим партнером ФРГ. В ЕС же хотят диктовать свои правила в торговле.Это уже вызвало разногласия между Берлином и Брюсселем. Осенью Еврокомиссия инициировала расследование в отношении китайских электромобилей. Там сочли, что государственные субсидии позволяют автоконцернам из КНР искусственно занижать цены в Европе, способствуя нечестной конкуренции.Обеспокоенность по этому поводу выразили и в США. В итоге китайский автопром может попасть под санкции. Однако Германия выступает против такого подхода, указывая, что Пекин примет ответные меры, которые ударят по немецким производителям.Достучаться до небесТретий день визита был посвящен политическим вопросам. Шольц встретился с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.В Берлине считают, что Пекин, развивая экономическое сотрудничество с Россией, помогает Москве вести боевые действия против Киева. Перед поездкой канцлер прямо говорил, что Пекину следует это прекратить.Однако глава КНР остался непоколебим. По его словам, чтобы как можно скорее завершить российско-украинский конфликт, нужно уделить внимание миру и стабильности, а не собственным интересам. Кроме того, следует "охлаждать ситуацию, не подливая масла в огонь, создавать условия для восстановления мира и избегать дальнейшего обострения противоречий". Также он предложил ослабить негативное влияние кризиса на мировую экономику, в том числе обеспечить надежность глобальных цепочек производства и поставок."В нынешней ситуации, чтобы предотвратить эскалацию и выход конфликта из-под контроля, все стороны должны действовать сообща", — подчеркнул китайский лидер. Он поддерживает международную мирную конференцию, но только такую, которую признает и Россия, и Украина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва приветствует сбалансированную и конструктивную позицию Пекина.Статус-квоОпрошенные РИА Новости эксперты объяснили, почему Шольц ничего не добился от Пекина."Власти Китая чувствуют, что находятся среди тех, кто возглавляет процесс формирования нового мирового порядка. Они создают институты глобального управления, исходя из собственных представлений о том, каким должен быть идеальный мир. Поэтому китайцы поддерживают контакты со всеми, кто к этому готов. Причем у России особое положение. Мнение Москвы исключительно важно для Пекина", — говорит глава Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Виноградов.Замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский отмечает, что в последнее время темпы роста торгового оборота Германии с Китаем снижаются и Шольц надеется переломить отрицательную динамику."Что касается попытки убедить Пекин не поддерживать Россию, то тут у канцлера перспектив нет. В целом Си Цзиньпин призывает к переговорам между Москвой и Киевом, но не уточняет, когда они должны начаться. Может быть, когда российские войска будут в Одессе. Китай устроит любой вариант, там сохраняют статус-кво", — рассуждает эксперт.Как бы то ни было, специалисты полагают, что немецкие власти продолжат попытки переубедить Китай, так как нынешняя позиция Пекина не укладывается в их концепцию внешней политики.
https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html
https://ria.ru/20240328/polsha-1936147031.html
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китай
пекин
германия
россия
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китай, пекин, олаф шольц, си цзиньпин, евросоюз, германия, россия, украина
Китай, Пекин, Олаф Шольц, Си Цзиньпин, Евросоюз, Германия, Россия, Украина
К такому их не готовили. Китай рассказал о планах на Украину

Политологи: КНР строит новый мировой порядок

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Канцлер Германии Олаф Шольц совершил второй за менее чем два года официальный визит в КНР. Три дня он пытался убедить китайские власти прекратить сотрудничество с Москвой, рассказывая о перспективах экономического взаимодействия с Евросоюзом. Что из этого вышло — в материале РИА Новости.

Любовное настроение

Первую часть путешествия на Восток Шольц посвятил сугубо экономическим вопросам. Сначала он прилетел в мегаполис Чунцин, где посетил предприятие немецкой компании Bosch. Встретился со студентами — побеседовал с ними о городском планировании, с региональным секретарем компартии, поплавал на лодке по реке Янцзы. Следующий день провел в финансовом центре страны Шанхае.
Впервые Шольц побывал в Китае в ноябре 2022-го. С тех пор отношения между Пекином и Берлином заметно изменились. В 2023-м в Германии даже опубликовали специальную стратегию по КНР. Главная идея: надо избавиться от экономической зависимости от Китая в критически важных отраслях. Это вполне в рамках политики ЕС, где тоже утвердили собственную программу "экономической безопасности".
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Впрочем, есть и разница. В частности, в Берлине не хотят рисковать торговыми отношениями. КНР восьмой год подряд оказывается крупнейшим коммерческим партнером ФРГ. В ЕС же хотят диктовать свои правила в торговле.
Это уже вызвало разногласия между Берлином и Брюсселем. Осенью Еврокомиссия инициировала расследование в отношении китайских электромобилей. Там сочли, что государственные субсидии позволяют автоконцернам из КНР искусственно занижать цены в Европе, способствуя нечестной конкуренции.
Обеспокоенность по этому поводу выразили и в США. В итоге китайский автопром может попасть под санкции. Однако Германия выступает против такого подхода, указывая, что Пекин примет ответные меры, которые ударят по немецким производителям.
© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Китая Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине

Достучаться до небес

Третий день визита был посвящен политическим вопросам. Шольц встретился с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
В Берлине считают, что Пекин, развивая экономическое сотрудничество с Россией, помогает Москве вести боевые действия против Киева. Перед поездкой канцлер прямо говорил, что Пекину следует это прекратить.
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Однако глава КНР остался непоколебим. По его словам, чтобы как можно скорее завершить российско-украинский конфликт, нужно уделить внимание миру и стабильности, а не собственным интересам. Кроме того, следует "охлаждать ситуацию, не подливая масла в огонь, создавать условия для восстановления мира и избегать дальнейшего обострения противоречий". Также он предложил ослабить негативное влияние кризиса на мировую экономику, в том числе обеспечить надежность глобальных цепочек производства и поставок.
"В нынешней ситуации, чтобы предотвратить эскалацию и выход конфликта из-под контроля, все стороны должны действовать сообща", — подчеркнул китайский лидер. Он поддерживает международную мирную конференцию, но только такую, которую признает и Россия, и Украина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва приветствует сбалансированную и конструктивную позицию Пекина.
© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

Статус-кво

Опрошенные РИА Новости эксперты объяснили, почему Шольц ничего не добился от Пекина.
"Власти Китая чувствуют, что находятся среди тех, кто возглавляет процесс формирования нового мирового порядка. Они создают институты глобального управления, исходя из собственных представлений о том, каким должен быть идеальный мир. Поэтому китайцы поддерживают контакты со всеми, кто к этому готов. Причем у России особое положение. Мнение Москвы исключительно важно для Пекина", — говорит глава Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Виноградов.
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Замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский отмечает, что в последнее время темпы роста торгового оборота Германии с Китаем снижаются и Шольц надеется переломить отрицательную динамику.
"Что касается попытки убедить Пекин не поддерживать Россию, то тут у канцлера перспектив нет. В целом Си Цзиньпин призывает к переговорам между Москвой и Киевом, но не уточняет, когда они должны начаться. Может быть, когда российские войска будут в Одессе. Китай устроит любой вариант, там сохраняют статус-кво", — рассуждает эксперт.
Как бы то ни было, специалисты полагают, что немецкие власти продолжат попытки переубедить Китай, так как нынешняя позиция Пекина не укладывается в их концепцию внешней политики.
© AP Photo / Kay NietfeldПредседатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
 
КитайПекинОлаф ШольцСи ЦзиньпинЕвросоюзГерманияРоссияУкраина
 
 
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