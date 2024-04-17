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В Баку прокомментировали вывод российских миротворцев из Карабаха - РИА Новости, 17.04.2024
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14:31 17.04.2024 (обновлено: 14:34 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/karabakh-1940581454.html
В Баку прокомментировали вывод российских миротворцев из Карабаха
В Баку прокомментировали вывод российских миротворцев из Карабаха - РИА Новости, 17.04.2024
В Баку прокомментировали вывод российских миротворцев из Карабаха
Помощник азербайджанского президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что решение о досрочном... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:31
2024-04-17T14:34
в мире
азербайджан
россия
нагорный карабах
хикмет гаджиев
ильхам алиев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 17 апр - РИА Новости. Помощник азербайджанского президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха принято высшим руководством РФ и Азербайджана. Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. "Высшее руководство обеих стран приняло решение о досрочном выводе с территории Азербайджана российского миротворческого контингента, который был временно дислоцирован здесь на основании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался. Министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по исполнению данного решения", - сказал Гаджиев в интервью азербайджанскому госагентству АзерТадж. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20240223/karabakh-1929167025.html
https://ria.ru/20240410/armeniya-1939030311.html
азербайджан
россия
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в мире, азербайджан, россия, нагорный карабах, хикмет гаджиев, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Россия, Нагорный Карабах, Хикмет Гаджиев, Ильхам Алиев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Баку прокомментировали вывод российских миротворцев из Карабаха

Помощник Алиева: Москва и Баку решили вывести российских миротворцев из Карабаха

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 17 апр - РИА Новости. Помощник азербайджанского президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха принято высшим руководством РФ и Азербайджана.
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.
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"Высшее руководство обеих стран приняло решение о досрочном выводе с территории Азербайджана российского миротворческого контингента, который был временно дислоцирован здесь на основании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался. Министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по исполнению данного решения", - сказал Гаджиев в интервью азербайджанскому госагентству АзерТадж.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
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После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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В миреАзербайджанРоссияНагорный КарабахХикмет ГаджиевИльхам АлиевУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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