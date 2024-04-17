Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах
Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил
© Sputnik / Арам Нерсесян
Бронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.
"Да, это действительно так", — сказал представитель Кремля.
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября 2023, 08:00
Как пишет Sputnik Армения, накануне в азербайджанских СМИ появились кадры, как колонна российской техники проезжает через прилегающие к Карабаху районы Азербайджана.
Миссия российских миротворцев находится в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России.
Как указано в документе, контингент насчитывает 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.
Срок пребывания миссии завершается в 2025-м.
Как сообщил в конце декабря в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, после того, как руководство Армении признало принадлежность Карабаха Азербайджану, Москва обсуждает все вопросы, касающиеся миротворцев, исключительно с Баку.