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Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах - РИА Новости, 17.04.2024
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12:46 17.04.2024 (обновлено: 13:53 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/karabakh-1940555983.html
Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах
Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах - РИА Новости, 17.04.2024
Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:46
2024-04-17T13:53
нагорный карабах
россия
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. "Да, это действительно так", — сказал представитель Кремля.Как пишет Sputnik Армения, накануне в азербайджанских СМИ появились кадры, как колонна российской техники проезжает через прилегающие к Карабаху районы Азербайджана.Миссия российских миротворцев находится в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России.Как указано в документе, контингент насчитывает 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.Срок пребывания миссии завершается в 2025-м.Как сообщил в конце декабря в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, после того, как руководство Армении признало принадлежность Карабаха Азербайджану, Москва обсуждает все вопросы, касающиеся миротворцев, исключительно с Баку.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923299500.html
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нагорный карабах, россия, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф
Нагорный Карабах, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах

Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил
Бронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Бронетранспортер БТР-82А российских миротворческих сил. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.
"Да, это действительно так", — сказал представитель Кремля.
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Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября 2023, 08:00
Как пишет Sputnik Армения, накануне в азербайджанских СМИ появились кадры, как колонна российской техники проезжает через прилегающие к Карабаху районы Азербайджана.
Миссия российских миротворцев находится в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России.
Как указано в документе, контингент насчитывает 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.
Срок пребывания миссии завершается в 2025-м.
Как сообщил в конце декабря в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, после того, как руководство Армении признало принадлежность Карабаха Азербайджану, Москва обсуждает все вопросы, касающиеся миротворцев, исключительно с Баку.
Сергей Лавров
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24 января, 20:49
 
Нагорный КарабахРоссияДмитрий ПесковБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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