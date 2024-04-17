https://ria.ru/20240417/karabakh-1940555983.html

Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах

Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах - РИА Новости, 17.04.2024

Российские миротворцы покидают Нагорный Карабах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:46

2024-04-17T12:46

2024-04-17T13:53

нагорный карабах

россия

дмитрий песков

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. "Да, это действительно так", — сказал представитель Кремля.Как пишет Sputnik Армения, накануне в азербайджанских СМИ появились кадры, как колонна российской техники проезжает через прилегающие к Карабаху районы Азербайджана.Миссия российских миротворцев находится в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России.Как указано в документе, контингент насчитывает 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.Срок пребывания миссии завершается в 2025-м.Как сообщил в конце декабря в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, после того, как руководство Армении признало принадлежность Карабаха Азербайджану, Москва обсуждает все вопросы, касающиеся миротворцев, исключительно с Баку.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20240124/lavrov-1923299500.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нагорный карабах, россия, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф