https://ria.ru/20240417/izrail-1940507480.html

Отражение атаки Ирана обошлось Израилю в миллиард долларов, пишут СМИ

Отражение атаки Ирана обошлось Израилю в миллиард долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2024

Отражение атаки Ирана обошлось Израилю в миллиард долларов, пишут СМИ

Отражение атаки Ирана обошлось Израилю в более чем 1 миллиард долларов в виде потраченных материалов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на бывшего... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:46

2024-04-17T08:46

2024-04-17T09:15

в мире

израиль

иран

сша

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Отражение атаки Ирана обошлось Израилю в более чем 1 миллиард долларов в виде потраченных материалов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на бывшего израильского военного чиновника. "Бывший израильский военный чиновник оценил стоимость субботней обороны в более чем один миллиард долларов в виде потраченных материалов, не считая того, во что обошлась США, Франции и Великобритании отправка самолетов", - говорится в публикации издания. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html

https://ria.ru/20240416/ataka-1940479446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем