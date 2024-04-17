https://ria.ru/20240417/izrail-1940481009.html

США будут отговаривать Израиль от ответа Ирану, заявили эксперты

США будут отговаривать Израиль от ответа Ирану, заявили эксперты - РИА Новости, 17.04.2024

США будут отговаривать Израиль от ответа Ирану, заявили эксперты

США, вероятно, будут отговаривать Израиль от ответа на недавнюю атаку Ирана в аналогичных масштабах, поскольку хотят избежать дальнейшей эскалации в регионе, в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T00:15

2024-04-17T00:15

2024-04-17T00:28

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США, вероятно, будут отговаривать Израиль от ответа на недавнюю атаку Ирана в аналогичных масштабах, поскольку хотят избежать дальнейшей эскалации в регионе, в том числе в связи с ее потенциальными издержками и опасениями по поводу того, что Тегеран заблокирует Ормузский пролив, рассказали РИА Новости эксперты. "США не хотят эскалации, потому что она может привести в определенный момент к тому, что Иран ответит блокировкой Ормузского пролива с помощью мин и ракет наземного базирования. Это Иран может сделать - мы видели, как их гораздо более слабые партнеры в Йемене смогли фактически перекрыть Красное море, - и это бы привело буквально к катастрофическим последствиям для глобальной экономики, поскольку нет альтернативного пути для нефти из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта", - заявил редактор по внешней политике журнала Chronicles: A Magazine of American Culture Срджа Трифкович. По его мнению, неизбежное участие США в гипотетическом конфликте между их близким союзником Израилем и Ираном станет также "поцелуем смерти" для предвыборной кампании американского президента Джо Байдена перед ноябрьскими выборами главы государства. Трифкович предположил, что целью атаки Израиля по иранскому консульству в Дамаске было провоцирование решительной реакции Ирана, чтобы отвлечь внимание от ситуации в секторе Газа и вызвать сочувствие остального мира. Тегеран же считал, что должен принять ответные меры для сохранения своей репутации в исламском мире и особенно среди своих союзников, в числе которых шиитские группировки в Ираке, сирийское правительство, йеменские хуситы и ливанское движение "Хезболлах", указал эксперт. Он добавил, что Иран не хочет провоцировать более широкую войну, которая нанесла бы ему серьезный ущерб, и поэтому он "тщательно выверил свой ответ", чтобы создать впечатление "смелой и решительной державы", но не стал запускать беспилотники в таких количествах, которые бы могли сокрушить израильскую ПВО. По мнению эксперта, хотя Израиль и примет ответные меры, давление со стороны США "заставит скорректировать их во избежание неконтролируемой эскалации". Член политбюро Сирийской социальной националистической партии Тарек Ахмад также считает, что нынешняя администрация США не заинтересована в том, чтобы конфликт вышел из-под контроля. "Я не думаю, что мы движемся к серьезной эскалации, по многим причинам: дальнейшая эскалация будет означать войну между двумя странами, и это решение не в руках (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху. Я считаю, что оно в руках Байдена. Байден не может позволить себе полномасштабную войну в Иране в настоящее время. Вашингтон не позволит Нетаньяху слишком остро реагировать на этот раз. Реакция Израиля будет умеренной", - отметил Ахмад. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. В свою очередь, представитель Белого дома заявил журналистам в воскресенье, что США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место.

https://ria.ru/20240417/izrail-1940480812.html

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в мире, израиль, иран, сша, джо байден, бени ганц, хезболла, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем