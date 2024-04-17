https://ria.ru/20240417/izrail-1940480812.html

Израиль пытается втянуть США в конфликт с Ираном, заявил эксперт

Израиль пытается втянуть США в конфликт с Ираном, заявил эксперт - РИА Новости, 17.04.2024

Израиль пытается втянуть США в конфликт с Ираном, заявил эксперт

Израильское правительство пытается втянуть США в конфронтацию с Ираном, чтобы продлить кризис на Ближнем Востоке и остаться у власти, заявил РИА Новости Аммар... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T00:13

2024-04-17T00:13

2024-04-17T00:55

в мире

израиль

иран

ближний восток

джо байден

бени ганц

хамас

корпус стражей исламской революции

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АЛЖИР, 17 апр - РИА Новости. Израильское правительство пытается втянуть США в конфронтацию с Ираном, чтобы продлить кризис на Ближнем Востоке и остаться у власти, заявил РИА Новости Аммар Сига, профессор политологии и международных отношений алжирского университета Ум-эль-Буаги. "Против Вашингтона вынашивается заговор с целью втянуть его в конфронтацию (с Ираном) с целью продления кризиса на Ближнем Востоке, и все это для того, чтобы правительство (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху выиграло больше времени (оставаясь у власти)", - сказал эксперт. По его словам, американская администрация во главе с Джо Байденом "полностью осознает масштабы и последствия участия в войне с Ираном, в частности ввиду приближающихся президентских выборов в США". "Призыв Америки к правительству сионистского образования (Израиля) не отвечать на иранское нападение является формой переоценки и самосдерживания, чтобы западные страны не были вовлечены в этот конфликт, и оставалось только противостояние ХАМАС", - отметил он. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

израиль

иран

ближний восток

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в мире, израиль, иран, ближний восток, джо байден, бени ганц, хамас, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем