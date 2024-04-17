Автор песни "Владимир Путин – молодец!" подал иск на блогера Милохина
Автор песни "Владимир Путин – молодец!" подал иск на Милохина из-за плагиата
© Соцсети блогераДаня Милохин
© Соцсети блогера
Даня Милохин. Архивное фото
УФА, 17 апр - РИА Новости. В Центральный райсуд Оренбурга поступил иск за плагиат к блогеру Дане Милохину от автора песни "Владимир Путин – молодец!" Олега Лихачева, сообщает суд в своём Telegram-канале.
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"На блогера подали в суд за незаконное использование произведения "Владимир Путин - молодец!". В Центральный районный суд г. Оренбурга поступило исковое заявление от Лихачева О.Э. к Милохину Д.В. о защите исключительного права на музыкальное произведение и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на музыкальное произведение на сумму 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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В 2020 году Милохин на своей официальной странице в социальной сети опубликовал видеоролик под музыкальную композицию "Владимир Путин - молодец!". Истец считает, что использование данного произведения без согласия автора является нарушением его авторских и исключительных прав, рассказали в суде.
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"Истец также требует прекратить использование в своей деятельности музыкальное произведение, без получения на это разрешения в установленном законом порядке. Решается вопрос о принятии дела в производство", - добавили в суде.
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