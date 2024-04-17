https://ria.ru/20240417/isk-1940647436.html

Автор песни "Владимир Путин – молодец!" подал иск на блогера Милохина

Автор песни "Владимир Путин – молодец!" подал иск на блогера Милохина - РИА Новости, 17.04.2024

Автор песни "Владимир Путин – молодец!" подал иск на блогера Милохина

В Центральный райсуд Оренбурга поступил иск за плагиат к блогеру Дане Милохину от автора песни "Владимир Путин – молодец!" Олега Лихачева, сообщает суд в своём... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:23

2024-04-17T19:23

2024-04-17T19:23

шоубиз

оренбург

владимир путин

даня милохин

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УФА, 17 апр - РИА Новости. В Центральный райсуд Оренбурга поступил иск за плагиат к блогеру Дане Милохину от автора песни "Владимир Путин – молодец!" Олега Лихачева, сообщает суд в своём Telegram-канале."На блогера подали в суд за незаконное использование произведения "Владимир Путин - молодец!". В Центральный районный суд г. Оренбурга поступило исковое заявление от Лихачева О.Э. к Милохину Д.В. о защите исключительного права на музыкальное произведение и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на музыкальное произведение на сумму 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В 2020 году Милохин на своей официальной странице в социальной сети опубликовал видеоролик под музыкальную композицию "Владимир Путин - молодец!". Истец считает, что использование данного произведения без согласия автора является нарушением его авторских и исключительных прав, рассказали в суде. "Истец также требует прекратить использование в своей деятельности музыкальное произведение, без получения на это разрешения в установленном законом порядке. Решается вопрос о принятии дела в производство", - добавили в суде.

https://ria.ru/20230708/mask-1882916651.html

https://ria.ru/20230926/milokhin-1898693556.html

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оренбург, владимир путин, даня милохин