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Автор песни "Владимир Путин – молодец!" подал иск на блогера Милохина - РИА Новости, 17.04.2024
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Шоубиз
 
19:23 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/isk-1940647436.html
Автор песни "Владимир Путин – молодец!" подал иск на блогера Милохина
Автор песни "Владимир Путин – молодец!" подал иск на блогера Милохина - РИА Новости, 17.04.2024
Автор песни "Владимир Путин – молодец!" подал иск на блогера Милохина
В Центральный райсуд Оренбурга поступил иск за плагиат к блогеру Дане Милохину от автора песни "Владимир Путин – молодец!" Олега Лихачева, сообщает суд в своём... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:23
2024-04-17T19:23
шоубиз
оренбург
владимир путин
даня милохин
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УФА, 17 апр - РИА Новости. В Центральный райсуд Оренбурга поступил иск за плагиат к блогеру Дане Милохину от автора песни "Владимир Путин – молодец!" Олега Лихачева, сообщает суд в своём Telegram-канале."На блогера подали в суд за незаконное использование произведения "Владимир Путин - молодец!". В Центральный районный суд г. Оренбурга поступило исковое заявление от Лихачева О.Э. к Милохину Д.В. о защите исключительного права на музыкальное произведение и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на музыкальное произведение на сумму 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В 2020 году Милохин на своей официальной странице в социальной сети опубликовал видеоролик под музыкальную композицию "Владимир Путин - молодец!". Истец считает, что использование данного произведения без согласия автора является нарушением его авторских и исключительных прав, рассказали в суде. "Истец также требует прекратить использование в своей деятельности музыкальное произведение, без получения на это разрешения в установленном законом порядке. Решается вопрос о принятии дела в производство", - добавили в суде.
https://ria.ru/20230708/mask-1882916651.html
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оренбург, владимир путин, даня милохин
Шоубиз, Оренбург, Владимир Путин, Даня Милохин
Автор песни "Владимир Путин – молодец!" подал иск на блогера Милохина

Автор песни "Владимир Путин – молодец!" подал иск на Милохина из-за плагиата

© Соцсети блогераДаня Милохин
Даня Милохин
© Соцсети блогера
Даня Милохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 17 апр - РИА Новости. В Центральный райсуд Оренбурга поступил иск за плагиат к блогеру Дане Милохину от автора песни "Владимир Путин – молодец!" Олега Лихачева, сообщает суд в своём Telegram-канале.
«
"На блогера подали в суд за незаконное использование произведения "Владимир Путин - молодец!". В Центральный районный суд г. Оренбурга поступило исковое заявление от Лихачева О.Э. к Милохину Д.В. о защите исключительного права на музыкальное произведение и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на музыкальное произведение на сумму 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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В 2020 году Милохин на своей официальной странице в социальной сети опубликовал видеоролик под музыкальную композицию "Владимир Путин - молодец!". Истец считает, что использование данного произведения без согласия автора является нарушением его авторских и исключительных прав, рассказали в суде.
«
"Истец также требует прекратить использование в своей деятельности музыкальное произведение, без получения на это разрешения в установленном законом порядке. Решается вопрос о принятии дела в производство", - добавили в суде.
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ШоубизОренбургВладимир ПутинДаня Милохин
 
 
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