https://ria.ru/20240417/ishim-1940510932.html
Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил критический на 84 сантиметра
Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил критический на 84 сантиметра - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил критический на 84 сантиметра
Вода в реке Ишим в Тюменской области продолжает прибывать, у села Ильинка в Казанском районе за сутки уровень воды поднялся на 76 сантиметров и на утро среды... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:09
2024-04-17T09:09
2024-04-17T09:09
происшествия
ишим
тюменская область
казанский район
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Вода в реке Ишим в Тюменской области продолжает прибывать, у села Ильинка в Казанском районе за сутки уровень воды поднялся на 76 сантиметров и на утро среды достиг 884 сантиметров при критическом уровне в 800 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ "Объ-Иртышского УГМС", опубликованного на сайте паводок72.рф. По данным бюллетеня, на утро среды в районе города Ишима за сутки вода прибыла на полметра и составляет 394 сантиметра (критическая отметка уровня - 850 сантиметров), далее по течению в селе Абатском вода прибыла на 33 сантиметра - до 467 (960) сантиметров, у села Викулово - на 36 сантиметров и достигла отметки в 357 (критическая 1000) сантиметров. В ряде муниципалитетов по течению реки Ишим ведется эвакуация. В Казанском районе, который первым принимает половодье, население эвакуируют из 15 населенных пунктов. В Ишимском районе объявлена эвакуация в 14 населенных пунктах и пяти садоводческих товариществах. В Абатском районе глава района призывает покинуть дома жителей шести деревень. В Викуловском районе превентивная эвакуация начнется в двух деревнях. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939829733.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ишим, тюменская область, казанский район, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим, Тюменская область, Казанский район, Наводнения в России — 2024
Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил критический на 84 сантиметра
Уровень Ишима у тюменского села Ильинка превысил критический на 84 сантиметра
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости.
Вода в реке Ишим в Тюменской области продолжает прибывать, у села Ильинка в Казанском районе за сутки уровень воды поднялся на 76 сантиметров и на утро среды достиг 884 сантиметров при критическом уровне в 800 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ "Объ-Иртышского УГМС", опубликованного на сайте паводок72.рф
.
По данным бюллетеня, на утро среды в районе города Ишима за сутки вода прибыла на полметра и составляет 394 сантиметра (критическая отметка уровня - 850 сантиметров), далее по течению в селе Абатском вода прибыла на 33 сантиметра - до 467 (960) сантиметров, у села Викулово - на 36 сантиметров и достигла отметки в 357 (критическая 1000) сантиметров.
В ряде муниципалитетов по течению реки Ишим ведется эвакуация. В Казанском районе, который первым принимает половодье, население эвакуируют из 15 населенных пунктов. В Ишимском районе объявлена эвакуация в 14 населенных пунктах и пяти садоводческих товариществах. В Абатском районе глава района призывает покинуть дома жителей шести деревень. В Викуловском районе превентивная эвакуация начнется в двух деревнях.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.