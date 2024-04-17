https://ria.ru/20240417/ishim-1940510932.html

Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил критический на 84 сантиметра

Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил критический на 84 сантиметра - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень реки Ишим в Тюменской области превысил критический на 84 сантиметра

Вода в реке Ишим в Тюменской области продолжает прибывать, у села Ильинка в Казанском районе за сутки уровень воды поднялся на 76 сантиметров и на утро среды... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:09

2024-04-17T09:09

2024-04-17T09:09

происшествия

ишим

тюменская область

казанский район

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Вода в реке Ишим в Тюменской области продолжает прибывать, у села Ильинка в Казанском районе за сутки уровень воды поднялся на 76 сантиметров и на утро среды достиг 884 сантиметров при критическом уровне в 800 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ "Объ-Иртышского УГМС", опубликованного на сайте паводок72.рф. По данным бюллетеня, на утро среды в районе города Ишима за сутки вода прибыла на полметра и составляет 394 сантиметра (критическая отметка уровня - 850 сантиметров), далее по течению в селе Абатском вода прибыла на 33 сантиметра - до 467 (960) сантиметров, у села Викулово - на 36 сантиметров и достигла отметки в 357 (критическая 1000) сантиметров. В ряде муниципалитетов по течению реки Ишим ведется эвакуация. В Казанском районе, который первым принимает половодье, население эвакуируют из 15 населенных пунктов. В Ишимском районе объявлена эвакуация в 14 населенных пунктах и пяти садоводческих товариществах. В Абатском районе глава района призывает покинуть дома жителей шести деревень. В Викуловском районе превентивная эвакуация начнется в двух деревнях. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240413/orenburg-1939829733.html

ишим

тюменская область

казанский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ишим, тюменская область, казанский район, наводнения в россии — 2024