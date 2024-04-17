https://ria.ru/20240417/iran-1940570304.html

Глава МАГАТЭ посетит Иран

Глава МАГАТЭ посетит Иран - РИА Новости, 17.04.2024

Глава МАГАТЭ посетит Иран

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вскоре посетит Иран, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:42

2024-04-17T13:42

2024-04-17T13:42

в мире

иран

тегеран (город)

сша

рафаэль гросси

дональд трамп

нед прайс

магатэ

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ТЕГЕРАН, 17 апр – РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вскоре посетит Иран, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Гросси вскоре посетит Иран", - приводит слова Эслами агентство Nour News. В конце февраля Эслами заявил, что глава МАГАТЭ может посетить Иран в ближайшем будущем, скорее всего, визит пройдет в период с апреля до конца мая, когда в республике будет проводиться первая Международная атомная конференция. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.

https://ria.ru/20231115/uran-1909712256.html

https://ria.ru/20240416/magate-1940282379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), сша, рафаэль гросси, дональд трамп, нед прайс, магатэ