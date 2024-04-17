https://ria.ru/20240417/intervyu-1940484339.html

Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым - РИА Новости, 17.04.2024

Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T01:34

2024-04-17T01:34

2024-04-17T12:29

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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Видеозапись продолжительностью свыше 58 минут появилась в социальной сети Х, а десятиминутный фрагмент Карлсон выложил в недавно созданном канале в Telegram.В разговоре с американским журналистом, предприниматель, в частности, заявил, что его мессенджер пользуется повышенным вниманием спецслужб США. По его словам, ФБР пыталось завербовать одного из инженеров. Дуров предположил, что американские спецслужбы хотели таким образом получить доступ к системам и базам данных Telegram.При этом утверждения, что российские власти контролируют мессенджер, предприниматель назвал далекими от истины. Он напомнил, что занялся созданием Telegram после того, как как продал социальную сеть "ВКонтакте", отказавшись, по его словам, раскрывать по запросу российских властей личные данные организаторов протестов на Украине.Дуров отметил, что после отъезда из России хотел обосноваться в США, но передумал после нападения грабителей в Сан-Франциско.Второй причиной не переезжать в Америку стало, по его словам, избыточное внимание местных спецслужб."Однажды я завтракал в 9:00 утра, и ФБР явились в дом, который я арендовал. Это было удивительно. Я подумал, что мы привлекаем слишком много внимания здесь", — рассказал Дуров.Агенты, по его словам, хотели узнать больше о Telegram и, вероятно, "наладить отношения" с тем, чтобы иметь больше возможностей контролировать мессенджер.

https://ria.ru/20240417/durov-1940494014.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926357896.html

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россия, такер карлсон, павел дуров, владимир путин, telegram, в мире