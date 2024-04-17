Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 17.04.2024 (обновлено: 12:29 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/intervyu-1940484339.html
Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым
Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым - РИА Новости, 17.04.2024
Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T01:34
2024-04-17T12:29
россия
такер карлсон
павел дуров
владимир путин
telegram
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6eaed4523d8724c2427e0c636dd34fd1.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Видеозапись продолжительностью свыше 58 минут появилась в социальной сети Х, а десятиминутный фрагмент Карлсон выложил в недавно созданном канале в Telegram.В разговоре с американским журналистом, предприниматель, в частности, заявил, что его мессенджер пользуется повышенным вниманием спецслужб США. По его словам, ФБР пыталось завербовать одного из инженеров. Дуров предположил, что американские спецслужбы хотели таким образом получить доступ к системам и базам данных Telegram.При этом утверждения, что российские власти контролируют мессенджер, предприниматель назвал далекими от истины. Он напомнил, что занялся созданием Telegram после того, как как продал социальную сеть "ВКонтакте", отказавшись, по его словам, раскрывать по запросу российских властей личные данные организаторов протестов на Украине.Дуров отметил, что после отъезда из России хотел обосноваться в США, но передумал после нападения грабителей в Сан-Франциско.Второй причиной не переезжать в Америку стало, по его словам, избыточное внимание местных спецслужб."Однажды я завтракал в 9:00 утра, и ФБР явились в дом, который я арендовал. Это было удивительно. Я подумал, что мы привлекаем слишком много внимания здесь", — рассказал Дуров.Агенты, по его словам, хотели узнать больше о Telegram и, вероятно, "наладить отношения" с тем, чтобы иметь больше возможностей контролировать мессенджер.
https://ria.ru/20240417/durov-1940494014.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926357896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5825063fcc368c736ad707494ca8617a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, такер карлсон, павел дуров, владимир путин, telegram, в мире
Россия, Такер Карлсон, Павел Дуров, Владимир Путин, Telegram, В мире
Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Павлом Дуровым

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
Видеозапись продолжительностью свыше 58 минут появилась в социальной сети Х, а десятиминутный фрагмент Карлсон выложил в недавно созданном канале в Telegram.
В разговоре с американским журналистом, предприниматель, в частности, заявил, что его мессенджер пользуется повышенным вниманием спецслужб США. По его словам, ФБР пыталось завербовать одного из инженеров. Дуров предположил, что американские спецслужбы хотели таким образом получить доступ к системам и базам данных Telegram.
При этом утверждения, что российские власти контролируют мессенджер, предприниматель назвал далекими от истины. Он напомнил, что занялся созданием Telegram после того, как как продал социальную сеть "ВКонтакте", отказавшись, по его словам, раскрывать по запросу российских властей личные данные организаторов протестов на Украине.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Дуров рассказал, как Цукерберг пытался позаимствовать его идеи
04:53
Дуров отметил, что после отъезда из России хотел обосноваться в США, но передумал после нападения грабителей в Сан-Франциско.
Второй причиной не переезжать в Америку стало, по его словам, избыточное внимание местных спецслужб.
"Однажды я завтракал в 9:00 утра, и ФБР явились в дом, который я арендовал. Это было удивительно. Я подумал, что мы привлекаем слишком много внимания здесь", — рассказал Дуров.
Агенты, по его словам, хотели узнать больше о Telegram и, вероятно, "наладить отношения" с тем, чтобы иметь больше возможностей контролировать мессенджер.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
9 февраля, 10:36
 
РоссияТакер КарлсонПавел ДуровВладимир ПутинTelegramВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала