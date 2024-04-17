https://ria.ru/20240417/golubkin-1940568487.html
Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ученого Голубкина
Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ученого Голубкина - РИА Новости, 17.04.2024
Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ученого Голубкина
Верховный суд РФ отменил апелляционное определение на 12-летний приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:30
2024-04-17T13:30
2024-04-17T13:30
происшествия
валерий голубкин
иван павлов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил апелляционное определение на 12-летний приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Отменено определение апелляционной инстанции, дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - сказала собеседница агентства. Мосгорсуд в июле 2023 года приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год. Затем Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье о госизмене. Детали дела официально не раскрывались из-за секретности, адвокат Иван Павлов* рассказывал РИА Новости, что в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их, утверждала защита.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230516/gosizmena-1872173850.html
https://ria.ru/20221020/lukanin-1825306564.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий голубкин, иван павлов
Происшествия, Валерий Голубкин, Иван Павлов
Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ученого Голубкина
Верховный суд отменил апелляционное решение по делу физика Голубкина о госизмене
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил апелляционное определение на 12-летний приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Отменено определение апелляционной инстанции, дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - сказала собеседница агентства.
Мосгорсуд в июле 2023 года приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год. Затем Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.
Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье о госизмене.
Детали дела официально не раскрывались из-за секретности, адвокат Иван Павлов
* рассказывал РИА Новости, что в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA
-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их, утверждала защита.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента