https://ria.ru/20240417/golubkin-1940568487.html

Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ученого Голубкина

Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ученого Голубкина - РИА Новости, 17.04.2024

Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ученого Голубкина

Верховный суд РФ отменил апелляционное определение на 12-летний приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:30

2024-04-17T13:30

2024-04-17T13:30

происшествия

валерий голубкин

иван павлов

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил апелляционное определение на 12-летний приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Отменено определение апелляционной инстанции, дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - сказала собеседница агентства. Мосгорсуд в июле 2023 года приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год. Затем Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье о госизмене. Детали дела официально не раскрывались из-за секретности, адвокат Иван Павлов* рассказывал РИА Новости, что в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их, утверждала защита.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230516/gosizmena-1872173850.html

https://ria.ru/20221020/lukanin-1825306564.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, валерий голубкин, иван павлов