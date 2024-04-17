https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940489651.html

Дамбу в Орске мог "добить" мощный сброс воды, заявила гидролог

Дамбу в Орске мог "добить" мощный сброс воды, заявила гидролог - РИА Новости, 17.04.2024

Дамбу в Орске мог "добить" мощный сброс воды, заявила гидролог

Не исключено, что дамба в Орске могла бы уцелеть, если бы с Ириклинского водохранилища вовремя были осуществлены небольшие сбросы и не пришлось делать сильный... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:19

2024-04-17T03:19

2024-04-17T03:20

орск

урал

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Не исключено, что дамба в Орске могла бы уцелеть, если бы с Ириклинского водохранилища вовремя были осуществлены небольшие сбросы и не пришлось делать сильный сброс, чтобы предотвратить разрушение плотины самого водохранилища, заявила РИА Новости доктор географических наук, завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова. "Ириклинское водохранилище было довольно полное, они не стали сбрасывать перед тем, как пошел сильный приток. Вопрос остается: почему так? Боялись недополнить или еще что-то? Дальше отметки стали очень сильно расти, и они вынуждены были сбрасывать сильно, чтобы не было угрозы разрушения уже плотины Ириклинского водохранилища", - сказала Фролова. По ее словам, сброс с водохранилища вместе с боковым притоком дали "сильный приход в русловую сеть", что привело к значительному повышению уровня воды. По мнению эксперта, дамба в Орске, "может быть, справилась бы", если бы не произошел такой мощный сброс. "Насчет дамбы, конечно, вопрос сложный, малопонятный… Она была рассчитана на высоту 5,5 метра. Уровень был порядка 9 метров. Но за последнее время, после создания водохранилища, ничего подобного не происходило. Водохранилище регулируется по половодью, поэтому оно срезает такие максимумы, но здесь, к сожалению, это не сыграло", - добавила гидролог. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240414/gryzuny-1939885480.html

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орск, урал, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024, оренбургская область