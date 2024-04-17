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Дамбу в Орске мог "добить" мощный сброс воды, заявила гидролог - РИА Новости, 17.04.2024
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03:19 17.04.2024 (обновлено: 03:20 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940489651.html
Дамбу в Орске мог "добить" мощный сброс воды, заявила гидролог
Дамбу в Орске мог "добить" мощный сброс воды, заявила гидролог - РИА Новости, 17.04.2024
Дамбу в Орске мог "добить" мощный сброс воды, заявила гидролог
Не исключено, что дамба в Орске могла бы уцелеть, если бы с Ириклинского водохранилища вовремя были осуществлены небольшие сбросы и не пришлось делать сильный... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T03:19
2024-04-17T03:20
орск
урал
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Не исключено, что дамба в Орске могла бы уцелеть, если бы с Ириклинского водохранилища вовремя были осуществлены небольшие сбросы и не пришлось делать сильный сброс, чтобы предотвратить разрушение плотины самого водохранилища, заявила РИА Новости доктор географических наук, завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова. "Ириклинское водохранилище было довольно полное, они не стали сбрасывать перед тем, как пошел сильный приток. Вопрос остается: почему так? Боялись недополнить или еще что-то? Дальше отметки стали очень сильно расти, и они вынуждены были сбрасывать сильно, чтобы не было угрозы разрушения уже плотины Ириклинского водохранилища", - сказала Фролова. По ее словам, сброс с водохранилища вместе с боковым притоком дали "сильный приход в русловую сеть", что привело к значительному повышению уровня воды. По мнению эксперта, дамба в Орске, "может быть, справилась бы", если бы не произошел такой мощный сброс. "Насчет дамбы, конечно, вопрос сложный, малопонятный… Она была рассчитана на высоту 5,5 метра. Уровень был порядка 9 метров. Но за последнее время, после создания водохранилища, ничего подобного не происходило. Водохранилище регулируется по половодью, поэтому оно срезает такие максимумы, но здесь, к сожалению, это не сыграло", - добавила гидролог. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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орск, урал, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024, оренбургская область
Орск, Урал, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область
Дамбу в Орске мог "добить" мощный сброс воды, заявила гидролог

Гидролог Фролова: дамба в Орске могла бы уцелеть, если бы не сильный сброс воды

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости
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Место прорыва насыпной дамбы в Орске. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Не исключено, что дамба в Орске могла бы уцелеть, если бы с Ириклинского водохранилища вовремя были осуществлены небольшие сбросы и не пришлось делать сильный сброс, чтобы предотвратить разрушение плотины самого водохранилища, заявила РИА Новости доктор географических наук, завкафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова.
"Ириклинское водохранилище было довольно полное, они не стали сбрасывать перед тем, как пошел сильный приток. Вопрос остается: почему так? Боялись недополнить или еще что-то? Дальше отметки стали очень сильно расти, и они вынуждены были сбрасывать сильно, чтобы не было угрозы разрушения уже плотины Ириклинского водохранилища", - сказала Фролова.
Дамба в оренбургском поселке Лесоторговый в Орске - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Ученый усомнился, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов
14 апреля, 03:55
По ее словам, сброс с водохранилища вместе с боковым притоком дали "сильный приход в русловую сеть", что привело к значительному повышению уровня воды.
По мнению эксперта, дамба в Орске, "может быть, справилась бы", если бы не произошел такой мощный сброс.
"Насчет дамбы, конечно, вопрос сложный, малопонятный… Она была рассчитана на высоту 5,5 метра. Уровень был порядка 9 метров. Но за последнее время, после создания водохранилища, ничего подобного не происходило. Водохранилище регулируется по половодью, поэтому оно срезает такие максимумы, но здесь, к сожалению, это не сыграло", - добавила гидролог.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
Обстановка в Орске: пик паводка пройден, вода начала отступать
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

Район Старого города в Орске

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

Район Старого города в Орске

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

Район Старого города в Орске

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

В районе Старого города в Орске

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

Район Старого города в Орске

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

Район Старого города в Орске

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

Сотрудники МЧС на улице Старого города в Орске

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

Район Старого города в Орске

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

Район Старого города в Орске

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

Раздача гуманитарной помощи жителям в районе Старого города в Орске

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

Собачка в пункте временного размещения в Орске для жителей, пострадавших от паводка

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

Район Старого города в Орске

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Накануне уровень воды в реке Урал в Орске упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 сантиметр.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

От подтопления освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, динамика снижения воды в реке Урал достаточно устойчивая.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Специальная комиссия оценит ущерб в течение двух недель.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Городские оценочные комиссии уже составили 530 заключений об утрате имущества. Они станут основанием для выплаты пострадавшим до ста тысяч рублей на каждого члена семьи.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава МЧС Александр Куренков вновь прибыл в Орск, он проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 12

Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

Ранее для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военнослужащие комплектуют и доставляют партии гуманитарного груза в пункты временного размещения жителей, чьи квартиры и дома пострадали в ходе чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, а также в труднодоступные деревни и села, отрезанные паводком от регулярных поставок продовольствия.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенка.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пунктах временного размещения находятся 645 жителей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 12

В Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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12 из 12
 
ОрскУралПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияНаводнения в России — 2024Оренбургская область
 
 
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