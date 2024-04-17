https://ria.ru/20240417/ft-1940516074.html

СМИ: в Европе растет напряжение по поводу поддержки Израиля

СМИ: в Европе растет напряжение по поводу поддержки Израиля - РИА Новости, 17.04.2024

СМИ: в Европе растет напряжение по поводу поддержки Израиля

Напряжение по поводу поддержки Израиля в противовес Украине растет в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:49

2024-04-17T09:49

2024-04-17T09:53

израиль

россия

украина

владимир путин

сергей лавров

бени ганц

нато

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Напряжение по поводу поддержки Израиля в противовес Украине растет в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. "Наша публичная линия сводится к тому, что Израиль имеет право защищать себя. Но внутри растет напряжение по поводу поддержки Израиля в противовес Украине", - цитирует издание высокопоставленного европейского чиновника.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901491543.html

https://ria.ru/20231027/zapad-1905575459.html

https://ria.ru/20231021/ukraina-1904319564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, россия, украина, владимир путин, сергей лавров, бени ганц, нато, корпус стражей исламской революции, в мире